Суверенный фонд Норвегии сообщил о рекордных убытках.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину суверенный Фонд Норвегии сообщил о самых больших убытках со времен финансового кризиса 2008 года.

Как сообщает Bloomberg, по итогам 2022 года крупнейший в мире государственный инвестфонд Норвегии потерял 14% или $164 млрд из-за инфляции и вторжения РФ в Украину.

Как говорится в материале, это крупнейший в мире владелец акций, и его доходы сильно зависят от движений рынка.

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От потерь Фонд не спасла и диверсификация портфеля по классам активов - если акции потеряли 15% стоимости, то облигации немногим меньше - 12%.

"На рынок повлияла война в Европе, высокая инфляция и рост процентных ставок. Это негативно повлияло как на рынок акций, так и на рынок облигаций одновременно, что очень необычно. Все сектора фондового рынка имели отрицательную доходность, за исключением энергетики", - заявил СЕО Фонда Николай Танген.

Война в Украине и ситуация в Еврозоне:

1 августа 2022 года в Еврозоне уровень инфляции достиг рекордного уровня.

Прогнозировалось, что индекс роста потребительских цен в Еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

16 сентября 2022 года инфляция в Еврозоне взлетела до исторического максимума.

В октябре уровень инфляции в Еврозоне достиг исторического рекорда в 10,6%.

По состоянию на 30 ноября 2022 года впервые за полтора года инфляция в Еврозоне замедлилась до 10%.

По состоянию на 6 декабря 2022 года инфляция в Еврозоне приблизилась к пиковым показателям.

По состоянию на 24 января 2023 года активность в Еврозоне неожиданно вернулась к росту впервые с июня.

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