Речь идет о необходимости для предпринимателей применять регистраторы расчетных операций.

С 1 октября в Украине вернут штрафы за торговлю без кассовых аппаратов. Речь идет о необходимости для предпринимателей применять регистраторы расчетных операций / программные регистраторы расчетных операций/(РРО / ПРРО, "кассовый аппарат").

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член фракции партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев, сообщает "Украинское Радио", отметив, что возврат штрафов предусмотрен принятым Верховной Радой законом, который вступил в силу 1 августа нынешнего года.

"Что касается проверок налогоплательщиков, то я хочу обратиться к предприятиям торговли относительно установки кассовых аппаратов. С 1 октября будут внедрены крупные штрафы за неустановление этих аппаратов. Проверки кассовых аппаратов восстановлены", - подчеркнул Гетманцев.

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По его словам, если говорить о плановых проверках бизнеса, то есть обычный контроль, который был до войны, и восстановлены не в полном объеме.

"Проверки касаются определенных групп налогоплательщиков. Это подакцизные товары: водка, табак, горючее, электроэнергия, банковские и финансовые учреждения, а также Игорный бизнес. На днях будет принят план налоговых проверок. И до конца года проверят все предприятия. Мы обеспечим законную деятельность "белых" операторов и ликвидируем черных", - отметил Гетманцев.

Ситуация с кассовыми аппаратами

24 декабря 2021 года Кабинет Министров освободил предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций.

С 1 января 2022 года кассовые аппараты стали обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей. Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что дискуссия с ФЛП, протестующими против введения кассовых аппаратов невозможна.

25 января 2022 года ФЛП объявили бессрочную акцию протеста. Под парламентом было несколько тысяч человек, они пытались прорваться к зданию парламента, полиция начала их оттеснять, что привело к дракам. 18 полицейских и 3 участника акции получили травмы.

26 января акция протеста представителей общественного движения # SaveФОП под Верховной Радой продолжилась

В связи с этим Верховной Раде предложили ввести мораторий до конца года на штрафы за неустановление регистратора расчетных операций, при условии, что в дальнейшем РРО все же будет установлено.

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