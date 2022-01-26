Сейчас там находятся лишь несколько десятков человек.

Акция протеста представителей общественного движения предпринимателей #SaveФОП под Верховной Радой, которые протестуют против закона об обязательности кассовых аппаратов, продолжается.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня митингующих значительно меньше, чем вчера. Под ВР по состоянию на 9.15 собралось лишь несколько десятков участников движения #SaveФОП, которые вчера объявили бессрочную акцию протеста.

Количество полицейских, в том числе спецназовцев, раз в десять превышает количество участников акции протеста.

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Как сообщал УНИАН, 25 января представители общественного движения предпринимателей #SaveФОП, проводили акцию протеста под Верховной Радой. Под парламентом было несколько тысяч человек, они пытались прорваться к зданию парламента, полиция начала их оттеснять, что привело к толкотне. В результате столкновений между митингующими и правоохранителями во время акции протеста 18 полицейских и 3 участника акции получили телесные повреждения различной тяжести.

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