Спикер надеется на поддержку этого законопроекта сессионным залом.

Сегодня в Верховную Раду Украины будет внесен законопроект о моратории до конца года на штрафы за неустановку регистратора расчетных операций, при условии, что в дальнейшем РРО все же будет установлен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале парламента сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук.

Говоря о результатах совещания с представителями фракций и групп, ради которого в заседании ВР объявлялся перерыв, Стефанчук, в частности, сообщил, что по поводу митинга, который проходил возле парламента накануне, "проинформировал коллег о том, что на официальном сайте Национальной полиции уже освещено официальное мнение, есть такая информация о том, что 63 человека, которые были задержаны, - они уже отпущены, установлена их личность".

Читайте такжеКурс доллара в обменниках приблизился к психологическому максимуму

Кроме того, сообщил спикер, депутаты выступают за то, чтобы информация о соответствующих событиях возле ВР и их последствиях "была прокоммуницирована или руководством МВД, или руководством полиции в рамках соответствующего брифинга".

"Также мы, люди, которые всегда пытаются найти компромисс, просили бы, по возможности, найти время и возможность встретиться с представителями ФОПов для того, чтобы объяснить ту ситуацию, которая касается тех событий, которые происходили вчера, и относительно их уголовно-правовой квалификации", - сказал Стефанчук.

Спикер также сообщил, что в ВР должен быть подан законопроект о моратории на штрафы для тех, кто не установил регистратор расчетных операций.

"Предложение, которое прозвучало от председателя комитета (по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - УНИАН) Даниила Гетманцева, - сегодня до конца дня будет подан соответствующий законопроект... по которому до конца этого года не будут платить штрафы лица, которые не установили РРО, при условии, что они установят", - сообщил председатель ВР и выразил надежду, что сессионный зал ВР поддержит этот законопроект.

Протесты ФОПов

Сегодня, 26 января, акция протеста представителей общественного движения предпринимателей #SaveФОП под Верховной Радой, которые протестуют против закона об обязательности кассовых аппаратов, продолжается.

25 января они объявили бессрочную акцию протеста. Под парламентом было несколько тысяч человек, они пытались прорваться к зданию парламента, полиция начала их оттеснять, что привело к толкотне.

В результате столкновений между митингующими и правоохранителями во время акции протеста 25 января 18 полицейских и 3 участника акции получили телесные повреждения различной тяжести.