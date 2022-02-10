С 1 января 2022 года кассовые аппараты стали обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей.

На сегодняшний день дискуссия с ФОПами, которые протестуют против введения кассовых аппаратов невозможна.

Об этом в интервью УНИАН заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Комментируя митинги ФОПов под стенами парламента, Гетманцев отметил, что власть не намерена идти на уступки предпринимателям.

"Никто ничего не ждет. Система заработала с 1 января 2022 года. Это решенный вопрос. Реформа прошла и точка. Никто ничего не обсуждает", - заявил Гетманцев.

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Он также напомнил, что дискуссия на эту тему уже давно завершена.

"Любая дискуссия о том вводить или не вводить была завершена где-то 1,5 года назад. Я на сегодня вообще не считаю ее предметной, то есть она из числа таких дискуссий: надо платить налоги или не надо, нужно вакцинироваться или не нужно. Для меня секта антиРРО и антивакцинаторов – это одно и то же самое. Они даже выходят вместе. Это схожие по своей идеологии структуры", - заявил Гетманцев.

Он также отметил, что по его мнению, акции протеста, на которые выходят предприниматели, финансируются заинтересованными лицами.

"Кто инициирует такие процессы. Это контрабандисты, конвертаторы, то есть те, кто зарабатывают на уклонении от налогообложения, потому что без реализации товара в черную невозможно ни системное уклонение от уплаты НДС, ни контрабанда, и это - миллиарды. И именно поэтому эти люди заинтересованы в том, чтобы все оставалось так, как есть. Поэтому они финансируют эти акции, а также политиков, которые с трибуны Верховной Рады отстаивают якобы бы интересы ФОПов", - отметил Гетманцев.

История законопроекта о кассовых аппаратах: