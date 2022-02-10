На сегодняшний день дискуссия с ФОПами, которые протестуют против введения кассовых аппаратов невозможна.
Об этом в интервью УНИАН заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
Комментируя митинги ФОПов под стенами парламента, Гетманцев отметил, что власть не намерена идти на уступки предпринимателям.
"Никто ничего не ждет. Система заработала с 1 января 2022 года. Это решенный вопрос. Реформа прошла и точка. Никто ничего не обсуждает", - заявил Гетманцев.
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Он также напомнил, что дискуссия на эту тему уже давно завершена.
"Любая дискуссия о том вводить или не вводить была завершена где-то 1,5 года назад. Я на сегодня вообще не считаю ее предметной, то есть она из числа таких дискуссий: надо платить налоги или не надо, нужно вакцинироваться или не нужно. Для меня секта антиРРО и антивакцинаторов – это одно и то же самое. Они даже выходят вместе. Это схожие по своей идеологии структуры", - заявил Гетманцев.
Он также отметил, что по его мнению, акции протеста, на которые выходят предприниматели, финансируются заинтересованными лицами.
"Кто инициирует такие процессы. Это контрабандисты, конвертаторы, то есть те, кто зарабатывают на уклонении от налогообложения, потому что без реализации товара в черную невозможно ни системное уклонение от уплаты НДС, ни контрабанда, и это - миллиарды. И именно поэтому эти люди заинтересованы в том, чтобы все оставалось так, как есть. Поэтому они финансируют эти акции, а также политиков, которые с трибуны Верховной Рады отстаивают якобы бы интересы ФОПов", - отметил Гетманцев.
История законопроекта о кассовых аппаратах:
- 3 ноября 2020 года председатель парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада намерена рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год - до 1 января 2022 года.
- 4 ноября 2020 года стало известно о том, что законопроект об отсрочке кассовых аппаратов зарегистрирован в парламенте.
- В тот же день, 4 ноября 2020 года Рада провалила голосование по закону об отсрочке кассовых аппаратов.
- 17 ноября 2020 года Верховная Рада Украины во второй раз провалила голосование по законопроекту, которым предлагалось отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.
- 15 декабря 2020 года физическим лицам-предпринимателям отменили обязательное ведение книги учета доходов. Речь шла о физических лицах-предпринимателях первой и второй групп и физлиц-предпринимателях третьей группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.
- 17 декабря 2021 года Верховная Рада отказалась рассматривать перенос обязательного введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФОП) еще на один год.
- 24 декабря 2021 года Кабинет Министров освободил предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций.
- С 1 января 2022 года кассовые аппараты стали обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей.
25 января 2022 года ФОПы объявили бессрочную акцию протеста. Под парламентом было несколько тысяч человек, они пытались прорваться к зданию парламента, полиция начала их оттеснять, что привело к потасовкам. 18 полицейских и 3 участника акции получили травмы.
26 января акция протеста представителей общественного движения предпринимателей #SaveФОП под Верховной Радой продолжилась
В связи с этим Верховной Раде предложили ввести мораторий до конца года на штрафы за неустановку регистратора расчетных операций, при условии, что в дальнейшем РРО все же будет установлен.