Некоторые экземпляры благодаря своим особенностям высоко ценятся коллекционерами.

Украинские монеты даже самых мелких номиналов могут принести немалые деньги. Украинцам стоит присмотреться к монетам номиналом всего лишь 1 копейка.

По информации ресурса "Монеты-ягодки", 1 копейка 1992 года разновидности 1.35АА может принести своему владельцу более 11 тысяч гривень.

В чем особенность монеты:

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ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

При этом за монету такого же номинала 1992 года разновидности 1.11АЕ оценивается в 4-14 тысяч гривень.

Что ее отличает от других:

округлая верхушка правого верхнего листа;

большие ягоды.

Также от 1 300 до 2 тысяч гривень принесут 1-копеечные монеты 1996 года разновидности 1БА с большими ягодами, от 2 500 до 3 тысяч гривень – монеты разновидности 1БВ с маленькими ягодами.

По словам экспертов, копейки 1996 года встречалась не только в наборах НБУ, но и были в обращении. Правда, монеты из обращения дешевле, чем из набора.

Монеты в Украине - за что платят коллекционеры

Специалисты выделили среди монет 2 украинские копейки. За них можна выручить несколько тысяч. Среди нумизматов ценятся 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия, а также 2 копейки 2003 года.

Кроме того, за 5 копеек разновидности 1.1ААк 1992 года можно выручить 4000-6000 гривень, за 5 копеек 1996 года - примерно тысячу гривень, а за 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм - 2500-3000 гривень.

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