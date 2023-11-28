В наших копилках и кошельках может храниться целое состояние.

Украинцы уже давно присматриваются к монетам в своих копилках. Пора обратить внимание на 5 копеек, которые из-за определенных особенностей высоко ценятся коллекционерами.

Эксперты ресурса "Монеты-ягодки" отметили, что неплохие деньги можно выручить за монеты разновидности 1.1ААк 1992 года. Они оцениваются в 4000-6000 гривень.

В чем их особенность:

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средний зуба тризуба с утолщением в верхней части;

единица в дате с хвостиком;

грозди №2 в форме прямоугольного треугольника;

гурт с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – говорится в сообщении.

Кроме того, за 5 копеек 1996 года можно выручить примерно тысячу гривень. Тираж монеты был всего лишь в 5 тысяч штук, поэтому монета редкая. При этом 5 копеек из банковского набора ценятся выше, чем монеты, которые попал в обращение – все зависит от их состояния.

Также 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут принести своему владельцу 2500-3000 гривень.

В чем особенность монет:

средний зуб тризуба острый и узкий;

единица в дате без хвостика;

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника.

гурт с мелкой насечкой.

Монеты в Украине - за что готовы платить коллекционеры

Специалисты выделили среди монет 2 украинские копейки. За них можна выручить несколько тысяч. Правда, не все монеты этого номинала интересуют коллекционеров.

Среди нумизматов ценятся 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия, а также 2 копейки 2003 года.

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