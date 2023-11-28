Украинцы уже давно присматриваются к монетам в своих копилках. Пора обратить внимание на 5 копеек, которые из-за определенных особенностей высоко ценятся коллекционерами.
Эксперты ресурса "Монеты-ягодки" отметили, что неплохие деньги можно выручить за монеты разновидности 1.1ААк 1992 года. Они оцениваются в 4000-6000 гривень.
В чем их особенность:
- средний зуба тризуба с утолщением в верхней части;
- единица в дате с хвостиком;
- грозди №2 в форме прямоугольного треугольника;
- гурт с крупной насечкой.
"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – говорится в сообщении.
Кроме того, за 5 копеек 1996 года можно выручить примерно тысячу гривень. Тираж монеты был всего лишь в 5 тысяч штук, поэтому монета редкая. При этом 5 копеек из банковского набора ценятся выше, чем монеты, которые попал в обращение – все зависит от их состояния.
Также 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут принести своему владельцу 2500-3000 гривень.
В чем особенность монет:
- средний зуб тризуба острый и узкий;
- единица в дате без хвостика;
- гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника.
- гурт с мелкой насечкой.
Монеты в Украине - за что готовы платить коллекционеры
Специалисты выделили среди монет 2 украинские копейки. За них можна выручить несколько тысяч. Правда, не все монеты этого номинала интересуют коллекционеров.
Среди нумизматов ценятся 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия, а также 2 копейки 2003 года.