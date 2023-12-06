Будут приниматься эти монеты от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен.

В День Вооруженных Сил Украины, 6 декабря 2023 года, в Национальном банке состоялась презентация новой оборотной памятной монеты "Командование Объединенных сил Вооруженных Сил Украины".

Как сообщила пресс-служба регулятора, эта монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины" и посвящена командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Презентовали новую монету глава НБУ Андрей Пышный и командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Кроме того, участие в презентации принял военнослужащий Вооруженных Сил Украины, Герой Украины полковник Вячеслав Пятаков.

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"Презентуя новую оборотную памятную монету, мы имеем возможность лично выразить благодарность за героизм и силу представителям командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Отныне наше глубокое уважение на десятилетия отчеканено в металле", – отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Аверс монеты - идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На реверсе монеты в центре изображена эмблема Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

"Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета "Командование Объединенных сил Вооруженных Сил Украины" является обязательной к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета", - отметили в Нацбанке.

Отмечается, что Национальный банк будет подкреплять оборотными памятными монетами банки и CIT-компании для дальнейшей выдачи их клиентам. Будут приниматься эти монеты от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен. Постепенно в наличный оборот будет введено почти 10 млн штук таких оборотных памятных монет.

В то же время часть тиража оборотной памятной монеты "Командование Объединенных сил Вооруженных Сил Украины" будет сформирована в специально оформленные ролики, в которые будет входить 25 оборотных памятных монет "Командование Объединенных сил Вооруженных Сил Украины".

Памятные монеты в Украине

В сентябре Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету в честь украинских энергетиков.

В октябре Национальный банк ввел в обращение новые памятные монеты"защитницы", посвященные украинским женщинам, которые стали на защиту Родины, а также презентовал памятную монету "Украинский борщ" номиналом 10 гривен.

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