Коллекционеры высоко ценят редкие монеты.

Украинцы могут заработать на монетах различных номиналов. 2 украинские копейки могут изрядно пополнить семейный бюджет.

По информации ресурса "Монеты-ягодки", среди нумизматов ценятся 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия. За них можно получить 800-1000 гривень, а за такие же монеты из немагнитной стали – 1500-1700 гривень.

"2 копейки 1996 года – монета, входившая в коллекционный набор НБУ. Сначала отчеканили около 2 тысячи экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить монеты в набор. После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 года встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении", - отмечают специалисты.

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Кроме того, 2 копейки 2003 года продать за 1800-5000 гривень. Такие монеты являются редкостными, потому что их чеканили ограниченным тиражом для годового набора НБУ.

"Однако набор так и не выпустили. А монеты, скорее всего, попали в обращение", – указано в сообщении.

Редкие монеты в Украине - за что готовы платить коллекционеры

Специалисты сообщили, что 25 копеек разновидности 5.1ДАг 1992 года можно продать за 5-7 тысяч гривень. При этом за 25 копеек 2003 года разновидности 1ЕАм можно получить до 2200 гривень.

Недавно на аукционе 5 украинских копеек 1992 года продали за более чем 8 тысяч гривень.

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