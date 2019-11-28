Суд подтвердил законность решения НБУ об отмене регистрации платежной системы TYME

Регулятор отменил регистрацию платежной системы из-за информации Службы безопасности о сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой.

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о подтверждении законности решения Национального банка Украины об отмене регистрации международной платежной системы TYME.

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Как сообщается на сайте НБУ, суд отказал в удовлетворении соответствующей апелляционной жалобы финансовой компании «ОМП-2013».

В НБУ напомнили, что регулятор отменил регистрацию платежной системы из-за получения документально подтвержденной информации от Службы безопасности Украины о сотрудничестве платежной системы TYME с запрещенной в Украине российской платежной системой.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в июне 2018 года сообщил об отмене регистрации международной платежной системы TYME.

В ответ компания в ноябре прошлого года подала иск в суд с требованием признать решение НБУ об отмене ее регистрации незаконным.