Глава МАГАТЭ предложил пять принципов безопасности для АЭС.

Украина и Россия "привержены" принципам, предложенным МАГАТЭ для предотвращения ядерной аварии на Запорожской АЭС. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси в интервью CNN.

Список из пяти "конкретных принципов", соблюдение которых необходимо для безопасности АЭС, Гроссии изложил, выступая во вторник в Совете Безопасности ООН. Эти принципы включают "запрет каких-либо нападений с территории станции или на нее", а также обязательство не использовать АЭС в качестве склада тяжелого вооружения.

"Они [Москва и Киев] не возражали против того, что я озвучил, как необходимое, и я слежу за этим. Поэтому я считаю, что они действительно привержены этому, да", — заявил глава Гросси.

Видео дня

Ситуация на Запорожской АЭС – последние новости

Накануне в Совбезе ООН состоялось заседание, посвященное проблеме Запорожской АЭС, которую больше года удерживают российские оккупационные войска. Выступая на этом заседании, глава МАГАТЭ заявил, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью ЗАЭС остается "чрезвычайно хрупкой и опасной", и что "нам повезло, что ядерной аварии еще не произошло". На этом же заседании Гросси озвучил пять принципов соблюдения безопасности на АЭС в контексте военного конфликта.

Между тем военная разведка Украины предупреждает, что российские оккупанты готовят провокацию, в ходе которой они хотят создать источник радиационной опасности на ЗАЭС. С этой целью россияне могут нанести удар непосредственно по территории ЗАЭС и тем самым вызвать аварийную утечку радиоактивных веществ.

Вас также могут заинтересовать новости: