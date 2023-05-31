На фоне контрнаступления Украины российские оккупанты усилили военное присутствие на станции и угрозы для ее безопасности становятся все реальнее.

Двое сотрудников находящейся под российской оккупацией Запорожской атомной электростанции впервые смогли рассказать о реальном положении дел на захваченной АЭС.

На условиях анонимности они сказали журналистам Sky News, что за последние недели уровень военной активности россиян резко возрос – вражеские войска перебрасывали на станцию больше бронетехники, боеприпасов, укрепляли свои позиции.

"Вооруженные силы Украины не будут обстреливать станцию. Поэтому они здесь множат количество войск и техники. Потому что если бы они делали это в другом месте, то точно были бы обстреляны Вооруженными силами Украины. Дело в том, что полтора месяца назад на электростанции было в два раза меньше войск, а сейчас их в два раза больше, а значит, они точно готовятся к контрнаступлению", – говорит один из работников станции.

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Источники издания подчеркнули, что Россия преднамеренно наносила удары по линиям электропередач, которые необходимы для безопасности станции и механизма охлаждения реакторов, – чтобы нарушить подачу электроэнергии в Украину. Действия оккупантов уже семь раз приводили к тому, что ранее считалось недопустимым – на станции отключали электроэнергию. Пять из шести реакторов ЗАЭС сейчас остановлены, а резервные генераторы, по словам работников станции, из-за нехватки персонала (до полномасштабной войны тут работало 11 тысяч человек, а сейчас – около 3,5 тысячи) сейчас не обслуживаются должным образом.

"Тот же дефицит ремонтных рабочих, которые реально могут обслуживать и устранять неполадки. Качество рабочих ниже, потому что квалифицированные кадры ушли. Так что в целом ситуация здесь ухудшается", – сказал один из работников.

Нередко высказываются опасения, что Россия может снова нарушить работу станции, проведя "атаку под чужим флагом". Сейчас угроза этого становится все реальнее. Сотрудники станции говорят – последствия аварийной ситуации на самой большой АЭС в Европе будут ужасающими.

"Уровень радиоактивного загрязнения, а главное площадь заражения, составит тысячи квадратных километров суши и моря… Это будет намного, намного хуже, чем на Фукусиме, и хуже, чем в Чернобыле", – говорит один из работников.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проводит проверки на АЭС и призывает РФ к немедленной демилитаризации территории, но признаков того, что россияне собираются покинуть станцию, нет. Оставшихся сотрудников станции, которые продолжают поддерживать ее работу, оккупанты держат в страхе. Они боятся подвергнуться пыткам, быть брошенными в тюрьму или еще хуже.

"Я думаю, что самое главное — не попасть к ним в руки, потому что маловероятно, что вы выберетесь и останетесь тем человеком, которым были, когда вошли", – говорит один из работников станции.

Ситуация на ЗАЭС - последние новости

Запорожская АЭС в Энергодаре – крупнейшая атомная станция в Европе – находится под российской оккупацией с первых недель полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины.

Территория станции была заминирована, превращена в военную базу и подвергалась неоднократным обстрелам со стороны оккупантов.

В течение последних месяцев на территории станции присутствуют представители МАГАТЭ. На этой неделе оккупанты сорвали запланированную ротацию персонала мониторинговой миссии. Как сообщали в ГУР МО, это было сделано с целью скрыть подготовку к масштабной провокации по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции.

Организация продолжает попытки договориться о безопасной зоне на Запорожской АЭС.

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