Оккупанты превратили заводы в городе в склады военной техники, оружия и боеприпасов.

Международное агентство по атомной энергии, эксперты которого находятся на территории оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре, продолжает призывать россиян к демилитаризации и созданию зоны безопасности на станции.

Несмотря на эти призывы враг продолжает превращать город с крупнейшей атомной электростанцией Европы в военную базу, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке.

"Несмотря на многочисленные призывы со стороны МАГАТЭ и мировых лидеров, оккупанты продолжают превращать временно захваченный Энергодар Запорожской области в военно-логистическую базу. Так, завод "Нестандартного оборудования и трубопроводов" используется захватчиками для ремонта военной техники, а завод "Специальных конструкций" и "Домостроительный комбинат" оккупанты превратили в склад военной техники, оружия и боеприпасов", – говорится в сообщении.

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Ситуация на ЗАЭС - что надо знать

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, с первых дней вторжения России в Украину в 2022 году находится под вражеской оккупацией.

Территория АЭС была заминирована и превращена в военную базу. Станция неоднократно обстреливалась оккупантами.

На протяжении последних месяцев на оккупированной станции находится мониторинговая миссия МАГАТЭ. Агентство продолжает попытки убедить россиян создать безопасную зону на ядерном объекте, однако они не увенчались успехом.

Sky News удалось поговорить с двумя сотрудниками станции, остающимися жить в оккупации и поддерживать работу АЭС. На условиях анонимности они рассказали об усилении военного присутствия россиян на протяжении последних недель – враг стягивает технику и боеприпасы на АЭС, понимая, что этот объект не будут атаковать украинские силы.

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