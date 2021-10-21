Юрий Витренко отметил, что на этот отопительный сезон для бытовых потребителей цена на газ "заморожена", но возникает вопрос, что с ней будет в следующем.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассчитывает, что после мая 2022 года цена на газ нормализуется.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

"Мы надеемся, что после мая ситуация нормализуется. И те же европейские институты будут бороться с шантажом "Газпрома", и цены будут ниже. И когда мы будем фиксировать следующий период, то на приемлемом уровне для украинских потребителей", - сказал он.

При этом Витренко отметил, что на этот отопительный сезон для бытовых потребителей цена на газ "заморожена", но возникает вопрос, что с ней будет в следующем.

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"Подавляющее большинство контрактов - это годовая цена. Мы тогда требование такое соответствующее ввели, и тогда рыночный уровень был 8 гривен. Вот почему она (цена на газ для населения - УНИАН) такая низкая. Но возникает вопрос, как будет потом, когда будет надо фиксировать цену на год", - сказал он.

Тарифы на газ в Украине

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

Позже в "Нафтогазе" заявляли, что школы, детские сады и больницы и другие бюджетные организации смогут купить газ по 13,7 грн за кубометр, но без учета налога на добавленную стоимость и стоимости транспортировки.

Для бытовых потребителей в Украине действует годовое предложение цены на газ от 7,96 до 13,5 грн за кубометр в зависимости от поставщика, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты, согласно которым газ в первый год должен стоить 7,42 грн за кубометр.

13 октября в "Нафтогазе" заявили, что намерены предложить частным предприятиям контракты на поставку газа по фиксированной цене.

6 октября цена газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом. К середине октября цены на газ опустились в среднем до 1100 долл. за тыс. куб. об.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

Автор: Анна Бредихина