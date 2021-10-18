Президент считает, что если бы правительство не вмешалось в ситуацию, цена на газ достигла бы 50 гривень.

В Украине по состоянию на сегодня достаточно запасов газа для потребителей по "нормальным" ценам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV.

"Хочу всех успокоить. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам, по сравнению с европейскими ценами", - сказал Зеленский.

По его словам, если бы правительство не вмешалось в ситуацию, цена на газ достигла бы 50 грн.

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"Поймите, сейчас мы все видим, что цена уже 2 тыс. долларов. То есть реальная цена на рынке, если бы власть не вмешалась, цена была бы для людей как минимум 50 грн. А так для людей от НАК "Нафтогаз" - около 8 грн. Я думаю, что это важный пакет на год, который ввели мы, еще раз хочу повторить, как раз вовремя", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, что несколько городов уже ввели чрезвычайное положение в энергетике, глава государства подчеркнул, что отопительный сезон - это ответственность всей власти - и центральной, и местной.

"Поэтому мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи, НАК "Нафтогаз" и центральная власть гарантирует две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Далее есть технические вопросы, юридические вопросы, и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано. В любом случае это будет нормальная цена", - заверил Зеленский.

Тарифы на газ в Украине

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

В то же время, в "Нафтогазе" заявляли, что школы, детские сады и больницы и другие бюджетные организации смогут купить газ по 13,7 грн за кубометр. Но это без учета налога на добавленную стоимость и цены транспортировки.

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр в зависимости от поставщика, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

13 октября "Нафтогаз" заявил, что намерен предложить частным предприятиям контракты на поставку газа с фиксированной ценой.

Автор: Александр Топчий