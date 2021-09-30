Согласно документу, тарифы не будут повышаться вторую зиму подряд.

Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание документа состоялось во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

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От правительства меморандум подписали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

От Конгресса местных и региональных властей документ подписали Львовский городской голова Андрей Садовый, мэр Днепра Борис Филатов, Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, а также исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Повышение тарифов:

В начале февраля правительство договорилось с органами местной власти о том, что тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в прошлом отопительном сезоне.

Тем меморандумом было предусмотрено, что теплоснабжающие предприятия гарантированно получат газ для производства тепла и поставки его в дома граждан в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для этих предприятий были предусмотрены отсрочки оплаты за газ и компенсация разницы между рыночной ценой на газ и ценой, учтенной в тарифах за тепло. Правительство также гарантировало, что финансирование компенсаций для предприятия ТКЭ не переводиться на органы местного самоуправления.

16 сентября межотраслевая ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" заявила, что катастрофический рост цены на газ для тепловиков неизбежно приведет к повышению тарифов на тепло для населения.

10 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не видит оснований для повышения тарифов на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне и заверил в готовности правительства "подставить плечо".

24 сентября Шмыгаль заявил, что Кабмин планирует выделить из госбюджета предприятиям теплокоммунэнерго более чем 30 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал меморандум, благодаря которому тарифы на тепло и горячую воду не будут расти.

Автор: Дмитрий Шварц