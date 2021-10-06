Объемы закачанного газа в украинских ПХГ приближаются к отметке 19 миллиардов кубометров.

Газ в Европе сегодня, 6 октября, продавался уже почти по 2 тысячи долларов за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания правительства сказал министр энергетики Герман Галущенко.

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"Сегодня фьючерсы по газу торгуются уже 1950 долларов, это является абсолютным рекордом за всю историю", - сказал он.

По словам министра, объемы закачанного газа в украинских подземных хранилищах приближаются к отметке 19 миллиардов кубометров из максимального объема 31 млрд куб. м. И НАК "Нафтогаз" имеет достаточное финансовое обеспечение, чтобы запасти газ к зиме.

При этом, по информации Галущенко, на складах ТЭЦ и ТЭС 846 тысяч тонн угля, это ниже, чем запланированные показатели, но наверстать планируется за счет импорта.

По состоянию на 14:19 по Киеву газ торговался по цене 1511,04.

Цены на газ и реакция ЕС:

5 стран Европейского Союза просят расследовать аномально высокие цены на газ.

Так, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция в своем совместном заявлении призвали установить общие правила покупки газа, чтобы смягчить резкий скачок цен на газ.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Кроме того, рекордно высокими являются и цены на уголь. С начала года его стоимость выросла вдвое – до 200 долларов за тонну.

Автор: Анна Бредихина