В Купянске россияне ударили по гражданским, которых сами вели к газопроводу, – 'Хартия'

В группе были две женщины, ребенок и несколько мужчин.

В Харьковской области российские военные использовали мирных жителей для прикрытия движения через газопровод и сами обстреляли их из минометов и артиллерии. Об этом заявили в 2-м корпусе Национальной гвардии Украины "Хартия".

"Гражданские – живой щит россиян, а затем – их мишень для информационной провокации. В Купянске россияне прикрывались мирными жителями, выводя их к трубе газопровода, и сами же обрушили на группу минометный и артиллерийский огонь. Среди людей были женщины и ребенок", – отмечают украинские военные.

Отмечается, что утром 13 октября россияне вели к газопроводу "Шебелинка – Острогожск" группу гражданских лиц: двух женщин, ребенка и нескольких мужчин. По дороге группа неоднократно попадала под минометный и артиллерийский огонь.

На видео, снятом разведывательными дронами подразделений в зоне ответственности корпуса "Хартия", видно, что среди гражданских лиц есть жертвы.

"Украинские военные огонь не открывали. По характеру взрывов в корпусе установили: обстрел велся с восточного берега Оскола, со стороны оккупантов. Мы подчеркиваем, что этот обстрел является сознательной провокацией, и предупреждаем: российские СМИ могут использовать кадры с места событий, чтобы обвинить Украину в ударе по гражданским", – отмечают в "Хартии".

Использование россиянами гражданских для отступления из Купянской общины

Как писал УНИАН, в конце сентября российские военные использовали мирных жителей в качестве прикрытия во время отступления из Купянской общины в Харьковской области. В частности, они передвигались вместе с детьми и пожилыми людьми через газопровод.

Как заявили в 2-м корпусе Национальной гвардии Украины "Хартия", российские подразделения пытались покинуть позиции – разведывательные беспилотники зафиксировали группу людей, которую россияне выводили с территории общины. На обнародованных кадрах было видно 9 гражданских лиц. Среди них были дети, пожилые люди и как минимум один человек на костылях. Вместе с гражданскими передвигались мужчины в обычной гражданской одежде, предположительно, российские военнослужащие. Как пояснили в "Хартии", мужчины сняли форму и покинули район боевых действий, находясь среди гражданских лиц. Украинские военные огонь не открывали, чтобы не задеть мирных жителей.

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