Apple представила свой первый хаб для управления умным домом (фото)

Apple представила HomeView – первый фирменный хаб для управления умным домом, слухи о котором ходили еще с 2021 года. Это устройство с 7-дюймовым сенсорным экраном, процессором A18 и камерой для видеозвонков FaceTime.

В основе лежит обновленный голосовой помощник Siri AI, а также функция распознания лиц, которая запускает персонализированный интерфейс для каждого жильца в доме. После верификации HomeView показывает личные сообщения, календары, напоминания, а также индивидуальные настройки дома.

Основное предназначение устройства – быть командным центром всех девайсов в доме. Для этого компания совместно с LG и Schneider Electric выпустила целый ряд аксессуаров: камеры видеонаблюдения, термостаты, умный замок. Также с помощью HomeView можно общаться по FaceTime и включать музыку на колонках с AirPlay.

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Apple представила свой первый хаб для управления умным домом (фото)

Устройство можно установить на столе или закрепить на стене. Собственного аккумулятора HomeView не имеет, поэтому для работы его нужно подключать к электросети. В нижней части корпуса находится два кастомных полночастотных драйвера с оптимизацией звука в реальном времени.

Предзаказы на HomeView уже стартовали, продажи стартуют 13 ноября. Цена в США составляет 299 долларов (около 13 000 грн). В Европе новинка пока что продаваться не будет из-за недоступности Siri AI в iOS.

Вместе с этим Apple показала сегодня новую приставку Apple TV 4K на базе A19, колонку HomePod mini 2 и аксессуары Apple Home Collection. Все они получили поддержку обновленного голосового помощника Siri AI.

Ранее появилась информация о планах Apple на радикальный редизайн iPhone в 2027 году. Компания экспериментирует с безрамочным экраном, загнутым сразу по четырем сторонам. За счет этого передняя панель смартфона должна выглядеть как единый кусок стекла.

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