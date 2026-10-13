'Агрессор номер один': глава MI5 рассказал, как Россия пытается запугать Великобританию

Глава военной разведки Великобритании (MI5) Кен Маккаллум предупредил, что Великобритания должна быть стойкой на фоне угроз гибридной войны со стороны России. Об этом пишет Bloomberg.
"Россия остается агрессором номер один", – заявил Маккаллум. Он предупредил, что Кремль "использует тактику, которая не доходит до обычного конфликта, хотя и не сильно от него отходит".
По его словам, объем работы службы по расследованию государственных угроз за последнее десятилетие увеличился в четыре раза. На противодействие этому выделяется больше ресурсов, чем во времена холодной войны.
Генеральный директор MI5 назвал взаимосвязанные финансовые системы, энергетические сети, цепочки поставок и производственные базы, которые были созданы в более простые времена для максимальной эффективности, ключевыми уязвимостями для дестабилизации и принуждения со стороны иностранных игроков. Поэтому он призвал повысить "системную устойчивость" критической инфраструктуры, банковского сектора и оборонных предприятий.
Он также добавил, что не стоит поддаваться стратегии гибридной войны Москвы, которая пытается запугивать Великобританию и ввести ее в состоянии осады. Поэтому, считает он, нужно повысить "общественную устойчивость" к поляризованным онлайн-дебатам и радикализации.
Угрозы со стороны ИИ
Маккаллум также заявил, что Великобритании необходимо повысить свою "технологическую устойчивость" для борьбы с опасностями, исходящими от искусственного интеллекта, и объявил о создании "Центра оценки угроз ИИ". По его оценке, при помощи ИИ уже сейчас можно изменить "расстановку сил в отношении существующих или даже новых видов биологического оружия". Опасения, по его словам, вызывает использование враждебными субъектами ИИ для создания "новых патогенов".
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Напомним, что в Европе пытаются найти ответ, как сдержать эскалацию гибридной кампании со стороны России. Аналитики советуют найти оборонные инструменты для срыва атак, а также создать рычаги влияния на Кремль и установить защитные механизмы в отношениях с РФ.
При этом, как писал УНИАН, в своей гибридной войне Кремль использует праворадикальные партии. Подобные силы набирают популярность в Германии и Франции, не смотря на явные связи с Россией.