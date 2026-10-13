РФ впервые не атаковала энергетику Украины после заявления Трампа о 'перемирии', - Reuters

Россияне нанесли удары по транспортной и логистической инфраструктуре украинских городов.

Во вторник, 13 октября, Россия впервые не наносила удары по украинским энергетическим объектам после того, как президент США Дональд Трамп объявил о "энергетическом перемирии". В то же время ночью российские войска атаковали транспортную и логистическую инфраструктуру украинских городов баллистическими ракетами и дронами, пишет Reuters.

В ежедневном сводке о ночных ударах Министерство обороны России не упомянуло об атаках на украинские энергетические объекты. Пресс-секретарь Кремля, отвечая на вопрос об энергетическом перемирии, заявил лишь, что контакты продолжаются, но отказался предоставлять дополнительные подробности.

В то же время одна из ракет упала чуть более чем в километре от предприятия, которое обеспечивает теплом значительную часть Львова.

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Трамп объявил о перемирии 11 октября, через два дня после заявления о соглашении, предусматривающем отмену американских санкций на экспорт российского дизельного топлива.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после объявления Трампом перемирия Киев два дня не наносил ударов по российским НПЗ. В то же время РФ продолжала бить по энергетическим и критически важным объектам инфраструктуры. В частности, 12 октября российские войска атаковали шесть украинских энергетических объектов.

Избегала ли Россия ударов по энергетической инфраструктуре в ночь на 13 октября намеренно, пока неизвестно.

Трамп неоднократно обвинял украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в резком подорожании дизельного топлива в США в этом году. Рост цен стал проблемой для Республиканской партии накануне промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября.

Однако большинство аналитиков считают, что гораздо сильнее на подорожание топлива повлияла война, которую Трамп развязал против Ирана.

Зеленский заявлял, что Украина поддерживает идею энергетического перемирия, однако обвинял Москву в его нарушении. При этом Россия официально не подтверждала, что согласилась на такое перемирие.

"Этой зимой, если Россия не согласится на энергетическое перемирие, мы будем реагировать", – заявил Зеленский на конференции по вопросам безопасности в Варшаве.

"Энергетическое перемирие" Трампа – последние новости

11 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Украина и Россия якобы договорились больше не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Впрочем, в Киеве об этом соглашении до этого ничего не знали. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что заявление Трампа его удивило.

Позже представитель Белого дома заявил, что инициатива Трампа касалась только атак на нефтеперерабатывающие заводы.

За несколько дней до заявления Трампа, по данным СМИ, Россия добивалась от США отмены санкций в обмен на свое согласие на энергетическое и морское перемирие в войне с Украиной.

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