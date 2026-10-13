Евросоюз официально открыл ещё два переговорных кластера с Украиной

Переговорный процесс теперь будет охватывать вопросы внутреннего рынка, а также конкурентоспособности и инклюзивного роста.

В Европейском Союзе официально начались переговоры о вступлении Украины по еще двум тематическим переговорным кластерам. В ЕС отмечают, что Украина продолжает проводить необходимые реформы. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Люксембурге заявил Томас Берн, государственный министр по делам Европы и обороны Ирландии, которая председательствует в Совете ЕС во второй половине 2026 года.

Берн подчеркнул, что сегодня состоялась четвертая конференция по вопросам вступления Украины в ЕС, в ходе которой была продемонстрирована неизменная приверженность расширению Евросоюза и будущему Украины в европейской семье.

"Совет ЕС открыл кластер № 2, касающийся внутреннего рынка, и кластер № 3, касающийся конкурентоспособности и инклюзивного роста", – подчеркнул Берн.

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Он отметил, что, несмотря на агрессивную войну России против Украины, гражданского населения и инфраструктуры, Украина продолжает проводить необходимые реформы, чтобы привести свое национальное законодательство в соответствие с правом Евросоюза.

Кластер № 2 "Внутренний рынок" состоит из девяти отдельных разделов:

Раздел 1 – "Свободное движение товаров"

Раздел 2 – "Свободное передвижение работников"

Раздел 3 – "Свобода предпринимательства и предоставления услуг"

Раздел 4 – "Свободное движение капитала"

Раздел 6 – "Корпоративное право"

Раздел 7 – "Право интеллектуальной собственности"

Раздел 8 – "Антимонопольная политика"

Раздел 9 – "Финансовые услуги"

Раздел 28 – "Защита прав потребителей и охрана здоровья"

Кластер № 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост" охватывает восемь отдельных разделов:

Раздел 10 – "Цифровая трансформация и медиа"

Раздел 16 – "Налогообложение"

Раздел 17 – "Экономическая и денежно-кредитная политика"

Раздел 19 – "Социальная политика и занятость"

Раздел 20 – "Предпринимательство и промышленная политика"

Раздел 25 – "Наука и исследования"

Раздел 26 – "Образование и культура"

Раздел 29 – "Таможенный союз"

Как отметил Берн, внедрение реформ требует невероятных усилий и самоотдачи со стороны украинского правительства, парламента и народа.

"Сегодня – позитивный день для процесса вступления Украины в ЕС. Все государства-члены ЕС признают реализацию Украиной ключевых реформ в двух основных сферах политики", – заявил ирландский министр.

Он подчеркнул, что кластер № 2 – это экономическая основа процесса вступления. Положения этого кластера регулируют интеграцию страны-кандидата в единый рынок ЕС.

При этом он сообщил, что кластер № 3 – это движущая сила социально-экономического развития процесса вступления в ЕС. Положения этого кластера призваны привести экономику страны-кандидата в соответствие со стандартами ЕС.

"Мы призываем Украину продолжать проводить необходимые реформы, в частности в сфере фундаментальных основ", – добавил Берн.

Реформы в рамках кластера "внутренний рынок" должны помочь украинским предприятиям

Комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Марта Кос отметила, что реформы в рамках тематического кластера "внутренний рынок" должны помочь украинским предприятиям вести торговлю и развиваться по всей Европе.

По её словам, речь идёт о более справедливой конкуренции, более безопасных продуктах и лучшей защите потребителей. В частности, реформы "помогут создать условия для увеличения инвестиций и рабочих мест".

"Реформы в рамках кластера "Конкурентоспособность и инклюзивный рост" помогут вам построить более прочную экономику, улучшить образование, обеспечить лучшую поддержку для бизнеса, внедрить новые технологии и создать лучшие условия труда, и именно эти реформы помогут Украине восстановить свою экономику и улучшить жизнь людей", – подчеркнула Кос.

Комиссар ЕС отметила, что на этом работа не заканчивается, поскольку ещё нужно как можно скорее открыть кластер № 4 "Зеленая повестка дня" и кластер № 5 "Ресурсы и сельское хозяйство".

Украина намерена проводить реформы на пути к членству в ЕС

При этом, как подчеркнул вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов, чем больше экономика Украины и государств-членов ЕС будет интегрирована в ходе процесса вступления, тем лучше Украина будет подготовлена к членству и тем сильнее станет совместный вклад в единый рынок.

Ченцов заверил, что Украина полностью настроена на проведение реформ на пути к членству и намерена двигаться в этом направлении как можно быстрее.

Вступление Украины в ЕС – важные новости

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2026 года страны-члены Евросоюза открыли переговорный кластер №1 по вступлению Украины. Этот кластер касается основополагающих принципов присоединения, включая развитие правосудия и верховенства права, борьбу с коррупцией, становление прочных демократических институтов и т. д.

14 июля 2026 года были официально открыты переговоры по так называемому кластеру "внешние отношения" (кластер № 6). В рамках этого кластера Украина должна согласовать свою международную, торговую и оборонную политику с политикой Евросоюза.

Кластер № 6 состоит из двух отдельных разделов – Раздела 30 о внешних отношениях и Раздела 31 о внешней, безопасности и оборонной политике.

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