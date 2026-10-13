Предательство Украины: сенаторы из двух партий призвали Трампа отменить дизельную сделку с РФ

Там также подчеркнули, что такое решение наносит ущерб и интересам США.

13 октября двухпартийная группа сенаторов призвала президента США Дональда Трампа выйти из соглашения с российским диктатором Владимиром Путиным по дизельному топливу и отказаться от решения об отмене санкций против энергетического сектора России. Об этом сообщает CBSNews.

По данным издания, сенаторы заявили, что такие шаги Трампа наносят ущерб интересам США. Также они назвали это "предательством народа Украины".

"Это соглашение – подарок нашему противнику и предательство наших союзников. Его следует отменить", – говорится в совместном заявлении сенаторов.

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Издание отметило, что шаги Трампа по фактическому ослаблению антироссийских санкций раскритиковали шесть его однопартийцев-республиканцев: Том Тиллис из Северной Каролины, Сьюзан Коллинз из Мэна, Алан Армстронг из Оклахомы, Лиза Мурковски из Аляски, Митч Макконнелл из Кентукки и Джон Корнин из Техаса. Письмо также подписали сенаторы-демократы: Ричард Блюменталь из Коннектикута, Джин Шахин из Нью-Гэмпшира, Дик Дурбин из Иллинойса, Шелдон Уайтхаус и Джек Рид из Род-Айленда и Крис Кунс из Делавэра.

Они подчеркнули, что поддерживают прекращение российско-украинской войны. Однако добавили, что этот мир должен быть заключен на справедливых условиях и поддерживать "демократические ценности, суверенитет и безопасность Украины, а также право ее народа выбирать своё будущее". В то же время соглашение с Путиным, отмечают сенаторы, "не достигнет справедливых целей и не принесет пользы американцам".

Они признали "насущную необходимость" для США снизить стоимость энергоносителей. Впрочем, они добавили, что разрешение на продажу российского дизельного топлива на мировых рынках "обеспечит американцам лишь ограниченное облегчение или вообще не обеспечит его" и окажет "незначительное влияние на цены на топливо". В то время как доходы, которые получит Кремль, "несомненно, профинансируют войну на истощение и будут способствовать сотрудничеству в сфере безопасности с Китаем, Ираном и Северной Кореей".

Сенаторы также упомянули подписанный Трампом пакет "адских санкций" против РФ. Они заявили, что этот закон предусматривает экономическое давление на РФ, которое позволит укрепить переговорную позицию и как можно скорее положить конец войне.

"На протяжении десятилетий Америка была оплотом свободы против тирании, а американские президенты олицетворяли сопротивление нашей страны тиранам. Сохраните наше наследие – и долг, который Америка выполняет – как лидер свободного мира", – написали они.

Издание напомнило, что на прошлой неделе Трамп заявил о соглашении с Путиным, которое предусматривает немедленную поставку 300 000 тонн дизельного топлива и еще миллион тонн в ближайшие месяцы. Путин подтвердил намерение выпустить дизельное топливо на мировой рынок. На этом фоне министерство финансов США объявило, что временно отменит санкции в отношении энергетического сектора России, чтобы "разрешить поставки российского дизельного топлива на мировой рынок".

Что этому предшествовало

Напомним, ранее издание Axios сообщало о том, что в нижней палате Конгресса инициируют голосование по блокированию закупок российских нефтепродуктов на фоне соглашения Трампа и Путина. Издание со ссылкой на аналитиков также отмечает, что эта сделка вряд ли существенно повлияет на цены на топливо в США.

Отметим, что на фоне этой договоренности Трамп также заявил о том, что Украина и РФ якобы достигли договоренностей о перемирии в энергетическом секторе. Впрочем, вскоре после этого Трамп обвинил Украину и РФ в нарушении энергетического перемирия. В то же время он заявил, что США продолжают предоставлять Украине разведывательные данные.

По данным Kyiv Independent, представители Трампа ранее открыто угрожали украинским высокопоставленным чиновникам, требуя прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Отмечалось, что Вашингтон возложит прямую ответственность на Киев, если Силы обороны атакуют российскую энергетическую инфраструктуру во время так называемого энергетического перемирия.

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