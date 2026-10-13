В ГБР раскрыли подробности дела о падении МиГ-29 под Одессой

В настоящее время специалисты продолжают изучать "черный ящик".

Командование Воздушных Сил ВСУ провело служебное расследование по факту падения истребителя МиГ-29 в Одесской области. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Отмечается, что одной из версий аварии является нештатное срабатывание управляемой ракеты. В то же время в ГБР подчеркнули, что пока эта версия еще требует подтверждения, а уголовное производство продолжается.

В ведомстве сообщили, что ГБР назначило комплекс соответствующих экспертиз. Среди них, в частности, исследование бортового самописца самолета – "черного ящика". Получив результаты исследований, следователи надеются выяснить причины и все обстоятельства авиакатастрофы.

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Пресс-служба ГБР напомнила, что по факту катастрофы, произошедшей 10 августа, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 416 УК Украины – нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу. Тогда пилот успел катапультироваться и выжил. Его жизни ничего не угрожает.

Другие катастрофы с участием украинской авиации

Напомним, ещё один МиГ-29 Украина потеряла в июне этого года. Тогда пилот выполнял боевую задачу в небе над Полтавской областью. В том случае пилоту также удалось катапультироваться и выжить.

В том же месяце стало известно о падении самолета Су-24М в Хмельницкой области. В ГБР тогда сообщили, что самолет в тот день выполнял уже второй полет, никаких замечаний к его техническому состоянию не было, а пилоты на самочувствие не жаловались. В том случае двое пилотов погибли.