В Конгрессе США хотят заблокировать топливное соглашение Трампа с Россией, – Axios

Аналитики добавляют, что сделка не окажет заметного влияния на цены.

После объявления президентом США Дональдом Трампом соглашения о поставках российского дизельного топлива на американский рынок в нижней палате Конгресса инициируют голосование по блокированию закупок российских нефтепродуктов. Об этом заявил республиканец от штата Пенсильвания Брайан Фицпатрик, пишет Axios.

Средние цены на дизельное топливо в США остаются значительно выше 6 долларов за галлон, что усугубляет проблемы Республиканской партии Трампа в преддверии промежуточных выборов. Поэтому на прошлой неделе американский президент объявил о заключении соглашения об увеличении российского экспорта, а Министерство финансов отменило санкции, чтобы способствовать его реализации.

Дефицит дизеля – одно из самых серьезных последствий войны Трампа против Ирана и украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент США заявил, что его соглашение поможет снизить расходы. Ряд республиканцев, участвующих в предвыборной кампании, раскритиковали соглашение.

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Изменятся ли цены на дизельное топливо

После объявления соглашения Трампом фьючерсы на дизельное топливо несколько снизились в цене. Однако аналитики выражают сомнение в том, что объемы, о которых заявлял американский лидер, существенно повлияют на цены в США или других странах – конечно, при условии, что Россия действительно осуществит поставки.

По словам Трампа, Россия "немедленно" предоставит объем, равный 2,24 млн баррелей. Затем ещё 3,73 млн в следующем месяце (что эквивалентно примерно 124 000 баррелей в сутки в течение месяца), а впоследствии – вдвое больше.

По данным аналитической компании Kpler, на мировом рынке в настоящее время наблюдается дефицит в размере около 1 млн баррелей в сутки. Аналитики отмечают, что способность РФ обеспечить дополнительные поставки остается неопределенной. В краткосрочной перспективе соглашение вряд ли существенно улучшит глобальные рыночные показатели по дизельному топливу, добавляют они.

Законно ли соглашение Трампа по дизельному топливу

Пока неизвестно, поступит ли российское топливо в США и будет ли это законно в случае осуществления таких поставок. Двухпартийная группа из семи сенаторов в своем заявлении утверждает, что это решение противоречит закону 2022 года, запрещающему импорт российской нефти и нефтепродуктов в США.

Между тем, Белый дом должен до 18 октября приступить к выполнению более позднего закона – названного в честь покойного сенатора Линдси Грэма, который предусматривает введение новых санкций против России и торговых ограничений для покупателей российских энергоносителей. Однако закон предоставляет Белому дому право по собственному усмотрению отступать от выполнения ключевых положений.

Соглашение между Путиным и Трампом – главные новости

9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что РФ согласилась поставлять дизельное топливо на мировые рынки. Его администрация временно отменила санкции в отношении российского топлива, введенные с целью лишить Москву доходов для ведения войны против Украины.

Уже известно, что Россия планирует нарастить экспорт дизельного топлива до уровня, значительно превышающего согласованные объемы.

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