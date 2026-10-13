Названы 5 лучших телефонов Nokia всех времен: эти модели помнят до сих пор

Nokia 3310, N95 и Lumia 1020 вошли в число самых знаковых телефонов финского бренда.

Когда-то Nokia была главным игроком на рынке мобильных телефонов. В эпоху, когда смартфоны еще не стали привычными, покупатели выбирали устройства не только по характеристикам, но и по дизайну, удобству клавиатуры, автономности и возможностям камеры. Именно тогда финский бренд выпустил немало моделей, которые до сих пор вызывают ностальгию у пользователей.

Несмотря на потерю ведущих позиций на рынке, многие телефоны Nokia по-прежнему остаются культовыми. Издание BGR составило список из пяти лучших моделей бренда, ориентируясь прежде всего на впечатления и воспоминания людей, которые пользовались этими устройствами в разные годы.

Nokia 3310 – легендарный телефон, известный своей прочностью

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Nokia 3310 считается одним из самых узнаваемых мобильных телефонов в истории. По словам пользователей, одним из самых запоминающихся качеств устройства была его долговечность, что даже стало интернет-мемом, где его шутливо назывли "бессмертным", способным пробить бетонный пол при падении.

Однако прочностью достоинства телефона не ограничивались. Nokia 3310 поддерживал сменные цветные панели, а также предлагал популярные игры, включая Snake II и Space Impact. Сегодня эти возможности кажутся простыми, но в начале 2000-х они были в новинку.

Nokia N95 – карманный мультимедийный центр

Выпущенный в 2007 году Nokia N95 8 GB показал, насколько много функций можно объединить в одном компактном устройстве. Телефон оснащался 5-мегапиксельной камерой с оптикой Carl Zeiss, GPS, Wi-Fi и встроенной памятью 8 ГБ. Диагональ экрана составляла 2,8 дюйма.

Еще одной запоминающейся особенностью устройства стал двусторонний слайдер. С одной стороны – цифровая клавиатура, с другой – управление воспроизведением медиа. Телефон также имел стандартный разъем для наушников 3,5 мм.

Пользователи вспоминают Nokia N95 8 как своеобразный швейцарский нож среди телефонов – функциональный аппарат, который легко помещался в карман.

Nokia E71 – телефон для работы и общения

Nokia E71 выделялся полноценной физической QWERTY-клавиатурой, которая упрощала набор сообщений и электронных писем. Металлическая задняя панель из нержавеющей стали придавала устройству премиальный вид, а узкий корпус позволял удобно пользоваться телефоном одной или двумя руками.

Модель особенно понравилась людям, которым требовалось мобильное устройство для работы. Среди ее преимуществ были поддержка Microsoft Exchange, синхронизация календаря и контактов, а также возможность разделять рабочие и личные данные с помощью разных режимов главного экрана.

Еще Nokia E71 поддерживал Wi-Fi, мобильные сети 3G и GPS. Основная камера на 3,2 Мп с автофокусом позволяла делать снимки, а сам телефон подходил как для деловых задач, так и для повседневного использования.

Nokia N8 – камера, которая выделяла телефон среди конкурентов

Одним из главных достоинств Nokia N8 стала 12-мегапиксельная камера в сочетании с оптикой Carl Zeiss, крупным для того времени сенсором и ксеноновой вспышкой. Для сравнения, у iPhone 4 была 5-Мп камера со светодиодной вспышкой. Благодаря более мощной вспышке Nokia N8 имел преимущество при съемке в условиях слабого освещения.

Телефон также получил отдельную кнопку камеры, которая позволяла фокусироваться и делать снимки, не полагаясь только на сенсорный экран. Корпус из анодированного алюминия выпускался в нескольких цветах, а 3,5-дюймовый AMOLED-дисплей обеспечивал удобный просмотр фотографий.

Nokia N8 также записывал HD-видео, позволял редактировать ролики прямо на устройстве и подключаться к телевизору через HDMI.

Nokia Lumia 1020 – смартфон с камерой на 41 Мп

Выпущенный в 2013 году Nokia Lumia 1020 стал одним из самых необычных камерофонов своего времени. Он оснащался 41-мегапиксельным сенсором, оптикой Zeiss, оптической стабилизацией изображения (OIS) и ксеноновой вспышкой – набором характеристик, который выделял устройство на фоне конкурентов.

Технология PureView позволяла использовать данные с сенсора высокого разрешения для создания 5-мегапиксельных снимков с меньшим уровнем шума и большим количеством деталей. Вдобавок, пользователь мог обрезать фотографии и менять композицию уже после съемки, не прибегая к обычному цифровому увеличению.

Впрочем, у такой камеры был и недостаток: обработка снимков занимала заметное время, поэтому быстро фотографировать движущиеся объекты было не так удобно.

HMD Global, компания, занимающаяся выпуском смартфонов под брендом Nokia, недавно выпустила современный кнопочный телефон с батареей, как у iPhone 17. А стоит устройство всего 35 долларов.

В 2024 году HMD выпустила аналог знаменитого смартфона Nokia Lumia 920. Он получил современное железо, OLED-дисплей, тройную камеру и доступен в ярко-желтом цвете.

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