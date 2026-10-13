Правительство утвердило изменения в правилах бронирования: народный депутат раскрыл подробности

В оборонно-промышленном комплексе и энергетике лимит может снизиться со 100% до 85%.

Правительство утвердило изменения в правилах бронирования военнообязанных. При этом окончательное решение об изменении лимитов бронирования на критически важных предприятиях должно быть принято в течение пяти дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Правительство только что приняло на своем заседании Постановление "О некоторых вопросах организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время". Документ был принят с однодневной доработкой, а в части процента бронирования – с пятидневной", – написал он.

По данным Железняка, в настоящее время проект предусматривает снижение квот для ряда критически важных секторов.

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Так, в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и энергетике лимит может снизиться со 100% до 85%. В сфере теплоснабжения, водоснабжения и управления бытовыми отходами – с 75% до 60%. Для остальных критически важных предприятий лимит остается на уровне 50%.

Если ранее статус критически важного предприятия и соответствующие решения принимались Минобороны и Межведомственной рабочей группой, то согласно новому проекту создается Координационный центр при Кабмине.

Он будет состоять из 17 человек под сопредседательством Минэкономики и Минобороны, с участием представителей СБУ, ГУР, СЗР, Нацполиции, ПФУ и Гоструда. Без рекомендации этого Центра предприятие не сможет получить ни статус, ни лимит свыше 50%. Центр даже будет иметь полномочия рекомендовать отмену такого статуса.

Также сообщается, что до 20 октября все министерства и ОГА обязаны пересмотреть отраслевые критерии "критичности" и согласовать их с Центром. Решение о предоставлении лимита свыше 50% будет действовать до 1 года, но если бронь не будет оформлена через "Дию" в течение 5 рабочих дней, она теряет силу.

В проекте пока не определена дальнейшая судьба уже предоставленных бронирований, превышающих новые лимиты.

"Что делать бизнесу уже сейчас? Собрать показатели, подлежащие проверке: оборонные контракты, доля рынка, налоги, валютная выручка, уровень зарплат, отсутствие долга. До 20 октября узнать у своего министерства или ОГА, как пересматриваются отраслевые критерии, и подать предложения", – говорится в сообщении.

При этом Железняк отметил, что удалось отменить норму, согласно которой работники с отсрочкой по другим причинам больше не будут учитываться в общей численности базы для расчета объема бронирования.

"Оставили, что в неё можно включать работников с отсрочкой (студенты, сиделки, родители троих детей). То есть так, как есть сейчас", – добавил нардеп.

Изменения в бронировании – что известно

Новые правила бронирования, которые готовит Кабинет министров, могут иметь тяжелые последствия для украинской энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, рассказал председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Возможные изменения правил резервирования работников критически важных предприятий негативно повлияют на предприятия энергетического сектора, в том числе и водоканалы, где уже сейчас ощущается острая нехватка работников, заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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