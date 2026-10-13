В Украине завтра будут отключать свет: графики отключений на 14 октября

Завтра, 14 октября, в некоторых регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.
Как сообщили в "Укрэнерго", с 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 2 очередей).
"Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что ситуация в энергосистеме может меняться. "Укрэнерго" советует потребителям следить за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в конкретном регионе.
Графики отключений для Киевской области
ДТЭК обнародовал графики отключений для Киевской области. Свет будут отключать во всех очередях потребителей, от 4 до 8 часов в сутки в зависимости от очереди.
Компания добавила, что в случае изменений в графиках об этом сразу будет сообщаться в Telegram-канале.
Графики отключений для Харьковской области
По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, сложившейся из-за вражеских обстрелов, в среду, 14 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений.
1.1 08:00–09:00; 16:00–19:30
1.2 06:00–09:00; 16:00–19:30
2.1 16:00–19:30
2.2 08:00–09:00; 16:00–19:30
3.1 09:00–12:30; 19:30–23:00
3.2 09:00–12:30; 19:30–22:00
4.1 19:30–23:00
4.2 09:00–12:30; 19:30–23:00
5.1 12:30–16:00; 23:00–24:00
5.2 12:30–16:00
6.1 23:00–24:00
6.2 12:30–16:00; 23:00–24:00
График отключений для Сумской области
В Сумской области завтра, 14 октября, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго". Свет будет отсутствовать, в зависимости от группы, от 2 до 8 часов.
В шести подрайонах свет будут отключать дважды. Пять подрайонов останутся без света один раз в сутки, а в одном подрайоне ограничения не будут применяться вообще.
Ситуация в энергетике – другие новости
Россия начала кампанию ударов по украинской энергетике еще в сентябре, раньше, чем в предыдущие годы, пытаясь нанести максимальный ущерб накануне отопительного сезона. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что таким образом РФ стремилась ослабить украинскую энергосистему до того, как Украина сможет разработать и внедрить более эффективные средства противодействия.
Прогнозировать продолжительность отключений света зимой в Украине практически невозможно, поскольку они в значительной степени будут зависеть от способности Сил обороны противодействовать средствам поражения российских оккупантов, сообщил в беседе с УНИАН директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
По словам Омельченко, в Украине самым опасным городом зимой будет именно Киев, который испытывает огромный дефицит собственной генерации электроэнергии.