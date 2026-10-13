'Мы едва не потеряли и её': муж Ирины Федишин сообщил о потере их ребёнка

Раніше сімʼя повідомляла, що вони чекають на третю дитину і це мала бути дівчинка.

Муж известной украинской певицы Ирины Федишин Виталий Човнык сообщил о потере ею ребенка на сроке беременности.

"Мое сердце разбито на куски, это самые страшные дни в моей жизни… больно невыносимо… Ирина жива, но переживает ужасное состояние, мы едва не потеряли и ее…", - написал он в соцсетях.

Ранее семья сообщала, что они ждут третьего ребенка, и это должна была быть девочка.

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Сейчас муж просит молиться за здоровье и выздоровление певицы, а также за душу утраченного ребенка. Подробностей трагедии и обстоятельств потери ребенка Човнык пока не сообщил.

Беременность Федишин

Ранее Федишин в 20-ю годовщину брака показала, как во второй раз появилась у алтаря. Сделала она это вместе со своим мужем - продюсером Виталием Човныком - пять лет назад.

У Ирины и Виталия два сына. Старший Юрий родился в 2011 году, а через четыре года, в 2015-м, у пары появился второй сын Олег.

Недавно певица рассекретила пол будущего ребенка. В своем Instagram тогда исполнительница поделилась видео с гендер-пати, и стало известно, что певица ждет девочку.

"Это Божье благословение. Мы безгранично счастливы и благодарим Бога за этот подарок", - писала она тогда под видео.

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