Lifecell повышает тарифы: сколько придется платить за новое подключение

Абоненты, подключившиеся до 14 октября 2026 года, будут пользоваться услугами на прежних условиях.

С 14 октября 2026 года Lifecell повышает стоимость тарифов для новых абонентов. Об этом сообщает телеком-сообщество "MZU – Мобильная связь Украины".

Согласно сообщению, растёт стоимость подключения к тарифу "Макси".

Тарифный план "Макси":

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• 500 грн (вместо прежних 400 грн) на четыре недели – стандартная стоимость;

• 450 грн (вместо 350 грн) на четыре недели – при условии персонификации номера;

• 270 грн на четыре недели – при переносе номера (MNP).

В Lifecell подтвердили эту информацию, отметив, что для абонентов, которые уже пользуются этим тарифом, условия не изменятся.

"С 14 октября меняется стоимость тарифного пакета "Макси" для новых пользователей. Для абонентов, которые уже пользуются этим тарифом, условия обслуживания остаются без изменений. Кроме того, мы готовим для действующих абонентов возможность зафиксировать стоимость тарифа на определенный период", – сообщили УНИАН в Lifecell.

Сообщается также, что тариф "Мега" больше не будет доступен для новых подключений.

Справка. Lifecell – один из трех крупнейших украинских операторов мобильной связи. С 2024 года компания находится в собственности французского миллиардера Ксавье Ниеля.

Тогда же активы были объединены в группу DVL, которая в октябре 2024 года привлекла 435 миллионов долларов долгосрочного кредита от Международной финансовой корпорации (IFC) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для модернизации инфраструктуры.

Мобильная связь – другие новости

Напомним, с 8 октября 2026 года мобильный оператор "Киевстар" повысил стоимость тарифов для части абонентов. В компании объясняют пересмотр цен ростом расходов на обслуживание и восстановление сети.

В "Киевстаре" отмечали, что абоненты, которых не устроят новые условия, смогут перейти на другой тариф из действующей линейки или досрочно расторгнуть договор в соответствии с законодательством.

Также УНИАН сообщал, что в Одессе официально стартовал пилотный проект по тестированию технологии высокоскоростной мобильной связи нового поколения 5G. До Одессы новую связь 5G уже тестировали во Львове, Киеве, Бородянке и Харькове. Во время испытаний скорость передачи данных достигает более 1 Гбит/с, а средние показатели держатся на уровне 600–700 Мбит/с.

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