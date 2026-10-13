Даже прифронтовые области лучше выполнили планы устойчивости, чем Киев, – Зеленский

Он сообщил, что продолжаются консультации по исправлению ситуации в столице.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке решения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры в Киеве. Оно коснется и изменения алгоритмов управления столицей.

Как сообщил глава государства в Telegram, 12 октября на заседании Штаба Верховного Главнокомандующего были заслушаны доклады о выполнении планов устойчивости городов и областей: "По состоянию на середину октября фактически по всей стране, даже в приграничных и прифронтовых областях, выполнение планов устойчивости выше, чем в Киеве. И киевляне точно это ощущают, когда даже после единичных попаданий "Шахедов" происходят отключения электричества и воды в значительной части столицы".

Как отметил глава государства, на сегодняшний день уже начались консультации по неотложным мерам в сфере безопасности и управления. Таким образом планируется исправить ситуацию в столице и ускорить реализацию плана устойчивости Киева. Президент добавил, что беседовал с представителями сектора безопасности, бизнеса и самоуправления. В частности, с Василием Малюком, Иваном Федоровым, Игорем Тереховым, Константином Ефименко и Максимом Ефимовым.

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"Есть весомые предложения, благодарен за это. Буду проводить дополнительные консультации, еще запланированы встречи", – сообщил Зеленский.

По его словам, необходима готовность работать максимально оперативно, реагировать на каждый вызов в сфере безопасности и обеспечивать выполнение принятых решений. Он добавил, что готовятся решения по защите энергетических объектов, критической инфраструктуры в Киеве, а также готовятся "рациональные изменения алгоритмов управления Киевом".

Готовность Киева к российским ударам – последние новости

Как сообщило агентство УНИАН, ранее президент назвал Киев не готовым к очередным ударам России по энергетике. Причиной, по его мнению, стало невыполнение городскими властями необходимых шагов по реализации планов обеспечения устойчивости.

Верховная Рада Украины вызвала на заседание мэра Киева Виталия Кличко. Его доклад запланирован на среду, 14 октября.

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