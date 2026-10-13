В Украине умирает в три раза больше людей, чем рождается, – Воскобойник

Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что демографическая ситуация в Украине остается критической, сообщают "Новости.Live".
Воскобойник рассказал, что в Украине сейчас умирает в три раза больше людей, чем рождается.
Более того, по его словам, в течение первой половины текущего года эта негативная тенденция приобрела сверхкритические масштабы.
"В Украине, несмотря на сокращение населения, не стоит забывать, что за первое полугодие этого года на одного родившегося ребенка в Украине приходилось три с половиной умерших. Десять родились, 35 умерли", – рассказал глава Офиса миграционной политики.
Добавляется, что ситуацию также существенно ухудшает непрерывный отток граждан за пределы страны.
Объясняется, что сочетание этих двух факторов и формирует текущую демографическую картину, приведшую к потере 800 тысяч граждан всего за год.
"К этому добавляется, как бы то ни было, миграция из Украины: люди уезжают", – отметил Воскобойник.
Демографическая ситуация: последние новости
Ранее УНИАН сообщал, что результаты опроса свидетельствуют о том, что большинство украинских беженцев, проживающих в Польше, планируют вернуться в Украину в ближайшее время или после окончания войны. В частности, 43% планируют вернуться после окончания войны, 8% – в ближайшее время, тогда как 26% не планируют возвращаться, а еще 23% не определились с решением. Что касается возрастных показателей, то наибольшую долю среди тех, кто планирует вернуться в Украину, составляют люди в возрасте от 51 года – 58%. Примечательно, что среди молодежи от 18 до 35 лет таких лишь 36%.
Также мы писали, что директор и соучредитель Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова считает, что Украина может вернуть часть женщин, уехавших за границу из-за войны, если у них будет возможность работать здесь по специальности. Либанова добавила, что в первую очередь это может касаться высококвалифицированных специалисток, которые за рубежом не всегда могут реализовать свои профессиональные навыки. Демограф объяснила, что хотя за рубежом украинка может чувствовать себя в большей безопасности и зарабатывать больше, чем на родине, но в то же время она теряет профессиональный статус.