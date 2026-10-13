Еще больше украинцев получат деньги на генераторы от государства: правительство расширило программу

Программа станет доступна ещё в четырёх областях.

Правительство расширило программу государственной помощи по установке автономных источников питания в многоквартирных домах еще на четыре области.

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, отныне программа заработает еще в четырех областях: Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Сумской. Ранее программа была доступна в Киеве и Киевской области, Харькове и Харьковской области.

Программа предусматривает установку оборудования, которое обеспечит работу освещения, водоснабжения, отопления, связи и лифтов в случае отключений.

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"Подать заявку от имени совладельцев могут ОСМД, управляющие многоквартирных домов, а также жилищно-строительные и обслуживающие кооперативы", – отметил Корецкий.

Программа "СвітлоДім" предусматривает частичную компенсацию стоимости энергетического оборудования для многоэтажных домов. Размер помощи составляет от 100 000 до 300 000 гривен в зависимости от этажности многоквартирного дома.

По её условиям можно приобрести бензиновые, дизельные или газовые генераторы, инверторы, аккумуляторы, солнечные панели и блоки управления высоковольтными батареями.

Государственная помощь на приобретение энергооборудования

Как писал УНИАН, в январе правительство запустило программу "СвітлоДім", которая предусматривает выделение средств на приобретение генераторов и другого энергооборудования для многоквартирных домов. На первом этапе программа действовала в Киеве и области.

Тогда же правительство упростило процедуры установки солнечных электростанций на зданиях, исключив эти работы из перечня тех, которые требуют специальных документов.

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