Трамп ответил, прекратили ли США обмен разведданными с Украиной

Кроме того, президент США заявил, что Украина якобы нарушила "энергетическое перемирие".

США не прекратили обмен разведданными с Украиной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами, пишет Clash Report.

"Нет, не прекратили. Мы им помогаем. Мы действительно помогаем им прийти к окончательному решению. Мы хотим, чтобы война закончилась", - заявил Трамп.

На вопрос, откуда у него такая уверенность, что российский диктатор Владимир Путин якобы больше хочет завершения войны, чем президент Украины Владимир Зеленский, Трамп ответил:

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"Только благодаря переговорам – я всю жизнь занимался именно этим. Думаю, Путин, наверное, тоже этого хочет; думаю, они оба хотят, чтобы это закончилось. Знаете, честно говоря, они оба хотят, чтобы она закончилась, но не знают, как этого добиться. Там очень много ненависти… В итоге все будет хорошо. Вы знаете, почему? Потому что так всегда бывает".

Трамп также прокомментировал нарушение Россией "энергетического перемирия", о котором он объявлял ранее. Президент США заявил, что Украина якобы накануне обстреляла множество российских энергетических объектов. Трамп также пообещал сообщить позже об эффективности "энергетического перемирия".

Что этому предшествовало

Ранее Kyiv Independent сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа открыто угрожала украинским высокопоставленным чиновникам, требуя прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным издания, Вашингтон заявил, что если Украина нанесет удар по российской энергетической инфраструктуре во время так называемого энергетического перемирия, Вашингтон возложит ответственность на Киев.

Между тем агентство Reuters сообщало, что 13 октября РФ впервые не наносила удары по украинским энергетическим объектам после заявления Трампа об "энергетическом перемирии". Журналисты пришли к такому выводу, проанализировав ежедневные сводки Минобороны РФ.

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