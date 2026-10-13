Почему Украина не получила от США предупреждения о запуске ракет РФ: Politico назвало причину

Россия запустила по Украине пять баллистических ракет и более сотни беспилотников.

Украина в понедельник, 12 октября, не получила предупреждения о российских ракетных запусках из-за плохих погодных условий, сообщает Politico.

"Они [американцы] сообщили украинцам, что предупреждение не было отправлено из-за неблагоприятных погодных условий, что в Киеве не считается достаточной причиной. Поэтому многие все больше беспокоятся, что, возможно, дело было не в этом", – сообщил изданию чиновник, знакомый с ситуацией, на условиях анонимности.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия застала украинскую столицу врасплох своим последним нападением, нанеся удар по стране более чем 100 дронами и пятью баллистическими ракетами.

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"Информация о запусках российских баллистических ракет помогает спасать жизни, и это один из важнейших вопросов. Именно это помогает предотвратить гибель людей – когда есть предупреждение о баллистических ракетах. Что касается этого удара, к сожалению, предупреждения от партнеров не поступало", – подчеркнул Зеленский в посте, опубликованном в социальной сети Х.

Издание сообщило, что Киев обычно получает предупреждения о приближении российских ракет через систему "Центр управления и контроля боевым пространством".

Указывается, что ею пользуются и управляют вооруженные силы США и члены НАТО.

В статье отмечается, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во вторник, 13 октября, на Варшавском форуме по вопросам безопасности, что обмен разведданными через эту платформу продолжается.

Издание сообщило, что система предупреждения о ракетных атаках ранее уже давала сбои.

"Иногда эта информация не доходит. Это не первый случай… Если на этот раз возникли конкретные технические проблемы, думаю, специалисты их устранят. И они решат эту проблему вместе с нашими партнерами", – заявил во вторник пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Атаки РФ по Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский назвал подлым удар России по столице Украины с использованием баллистических ракет. По его словам, пять ракет противника попали в гражданскую инфраструктуру. В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина не наносила ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетике в целом в течение двух суток с момента объявления президентом США прекращения огня в энергетике. Президент Украины подчеркнул, что Россия не послушалась Трампа. По его словам, под ударами именно за эти двое суток оказались 19 регионов нашей страны.

Также мы писали, что, по словам авиационного эксперта Валерия Романенко, российские ракеты С-400 сложнее обнаружить, поскольку они летят по более низкой траектории, чем "Искандер-М". Романенко пояснил, что С-400 может лететь на высоте максимум 15–20 км, в зависимости от типа ракеты. Поэтому на такой высоте радар обнаруживает её позже, то есть уже где-то в районе цели. Из-за этого возможны случаи, когда сначала раздаются взрывы, а уже потом объявляют тревогу. При этом авиаэксперт отметил, что США могут фиксировать эти ракеты по тепловому излучению ещё во время их старта. Тогда больше шансов обезвредить ракету и избежать последствий.

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