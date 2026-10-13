Польша подозревает РФ в поджоге наземной станции Starlink, – АР

Двое граждан Турции подозреваются в умышленном поджоге инфраструктуры Starlink 23 сентября в городе Вола-Кробовска в Польше.

Польша обвиняет Россию в поджоге спутниковой станции Starlink, произошедшем в сентябре. По словам властей, были арестованы два гражданина Турции, которых подозревают в саботаже, пишет AP.

Издание сообщило, что подозреваемые, имена которых не разглашаются в соответствии с польскими правилами защиты персональных данных, были задержаны в Германии.

Их подозревают в умышленном поджоге инфраструктуры Starlink 23 сентября в городе Вола-Кробовска в Польше, примерно в 40 километрах к югу от Варшавы.

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"У нас нет никаких сомнений, что за этим актом саботажа стоят российские спецслужбы", – заявил министр-координатор по вопросам спецслужб Польши Томаш Семоняк.

Он добавил, что российские спецслужбы всё чаще прибегают к помощи лиц, связанных с криминальным миром.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в посте в соцсети X назвал этот инцидент "очередным актом гибридной войны".

РФ разрабатывает аналог Starlink: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что российская компания "Бюро 1440" представила линейку терминалов, являющихся аналогами Starlink. Они предназначены для подключения к спутниковой системе "Рассвет". В компании заявили о разработке трех терминалов: 1440.УЛЬТРА, 1440.ЗЕМЛЯ, 1440.МИНИ. По данным портала "Милитарный", по характеристикам и габаритам 1440.УЛЬТРА является аналогом стандартного терминала Starlink Standard, а 1440.ЗЕМЛЯ – Starlink Performance. Примечательно, что малогабаритный 1440.МИНИ, который по концепции соответствует Starlink Mini, существует лишь в виде концепта.

Также мы писали, что временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник сообщил, что Украина призвала США ввести санкции против ряда российских организаций, причастных к созданию спутниковой системы "Рассвет". Сеник отметил, что Россия быстро расширяет сеть спутников "Рассвет", чтобы начать их эксплуатацию уже в 2027 году. Он подчеркнул, что это создаст серьезные риски для Украины. В случае запуска этой сети до конца этого года РФ сможет использовать ее для наведения своих ракет и дронов на украинские цели в режиме реального времени.

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