Долго ждать не придется: стало известно, когда GTA 6 выйдет на ПК

Сразу несколько источников указывают на конкретное окно релиза.

Компьютерная версия Grand Theft Auto VI может выйти всего через несколько месяцев после консольного запуска. По данным издания GamesBeat, Rockstar Games планирует выпустить игру на ПК в первом квартале 2027 года, то есть в период с января по март.

Журналистам удалось получить подтверждение сразу от четырех источников из игровой индустрии, знакомых с планами Rockstar. Все они пожелали остаться анонимными, чтобы не навредить деловым отношениям. При этом конкретная дата выхода GTA 6 на ПК пока неизвестна.

По их же словам, такой быстрый выпуск игры связан с тем, что студия хочет расширить рамки потенциальной целевой аудитории игры, ориентируясь на казуальных игроков. Rockstar ранее проявляла интерес к пользовательскому контенту и ролевым серверам, а в 2023 году приобрела команду Cfx.re, стоящую за платформой FiveM. Релиз игры на ПК является необходимым условием для появления подобного рода активности.

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Месяцем ранее глава Twitch подтвердил, что онлайн-режим GTA 6 появится в 2027 году. Эту информацию он получил после разговора с Rockstar о планах студии. Очевидно, без самой игры такого релиза случиться не должно.

Официально GTA 6 анонсирована только для PS5 и Xbox Series – релиз запланирован на 19 ноября. Предзаказы уже открыты: в Украине базовую версию игры оценили в 3500 грн, за ультимативное издание придется выложить еще 800 грн сверху.

Ранее появилась информация, что GTA 6 может запуститься на ПК в день релиза благодаря новому эмулятору PS5. Всего за два месяца эмулятор прошел путь от запуска меню до полноценного рендеринга с частотой 40–60 FPS.

Напомним, в августе 2026 Rockstar провела большую презентацию GTA 6, где показали 30 минут игрового процесса, который был записан напрямую с PS5. На базовых консолях игра будет работать в 30 FPS, а на PS5 Pro – в 40 FPS.

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