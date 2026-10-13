Долго ждать не придется: стало известно, когда GTA 6 выйдет на ПК

Компьютерная версия Grand Theft Auto VI может выйти всего через несколько месяцев после консольного запуска. По данным издания GamesBeat, Rockstar Games планирует выпустить игру на ПК в первом квартале 2027 года, то есть в период с января по март.
Журналистам удалось получить подтверждение сразу от четырех источников из игровой индустрии, знакомых с планами Rockstar. Все они пожелали остаться анонимными, чтобы не навредить деловым отношениям. При этом конкретная дата выхода GTA 6 на ПК пока неизвестна.
По их же словам, такой быстрый выпуск игры связан с тем, что студия хочет расширить рамки потенциальной целевой аудитории игры, ориентируясь на казуальных игроков. Rockstar ранее проявляла интерес к пользовательскому контенту и ролевым серверам, а в 2023 году приобрела команду Cfx.re, стоящую за платформой FiveM. Релиз игры на ПК является необходимым условием для появления подобного рода активности.
Месяцем ранее глава Twitch подтвердил, что онлайн-режим GTA 6 появится в 2027 году. Эту информацию он получил после разговора с Rockstar о планах студии. Очевидно, без самой игры такого релиза случиться не должно.
Официально GTA 6 анонсирована только для PS5 и Xbox Series – релиз запланирован на 19 ноября. Предзаказы уже открыты: в Украине базовую версию игры оценили в 3500 грн, за ультимативное издание придется выложить еще 800 грн сверху.
Ранее появилась информация, что GTA 6 может запуститься на ПК в день релиза благодаря новому эмулятору PS5. Всего за два месяца эмулятор прошел путь от запуска меню до полноценного рендеринга с частотой 40–60 FPS.
Напомним, в августе 2026 Rockstar провела большую презентацию GTA 6, где показали 30 минут игрового процесса, который был записан напрямую с PS5. На базовых консолях игра будет работать в 30 FPS, а на PS5 Pro – в 40 FPS.