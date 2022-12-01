Жителей столицы призывают к сознательному потреблению электроэнергии, что ускорит возвращение стабилизационных графиков.

В Киеве продолжается применение экстренных отключений энергоснабжения. Энергосистема столицы постепенно стабилизируется.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в столице энергетики продолжают переподключение жилых домов, чтобы обеспечить равномерное отключение.

"Энергосистема Киева стабилизируется, но экстренные отключения продолжаются. Скорость возвращения к плановым стабилизационным графикам зависит от киевлян", - отметили в КГВА.

Видео дня

"Относительно домов, которые находятся в одной сети с объектами критической инфраструктуры. По возможности, энергетики будут переключать на другую линию, которая выключается. Ранее в столице таких домов было 2000, сейчас – 745. Если здание будет невозможно переподключить на другую линию, ее будут отключать в ручном режиме. Эти обязанности будут возложены на ЖЭК/ОСМД или управляющие компании", - говорится в сообщении КГВА.

В КГВА отмечают, что сознательное потребление электроэнергии ускорит возвращение стабилизационных графиков.

"После экстренного отключения не включайте сразу все электроприборы в вашем доме. Мгновенная пиковая нагрузка негативно влияет на энергосистему", - подчеркнули в военной администрации.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии. 18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

По состоянию на 19 ноября 2022 года оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украина.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет включать на 2-3 часа в сутки.

30 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с электроснабжением остается очень сложной в Киеве и шести областях – в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской.

Вас также могут заинтересовать новости: