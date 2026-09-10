Маргарет Куолли среди красавчиков: вышел трейлер романтической драмы 'Любовь твоей жизни' (видео)

Онлайн фильм можно посмотреть с 14 октября 2026 года.

Стриминговый сервис Prime Video показал трейлер романтической драмы "Любовь твоей жизни" (Love of Your Life).

В центре сюжета фильма – молодая женщина из Бостона по имени Майя, которая внезапно теряет своего мужа Чарли. Пытаясь справиться с утратой, девушка бросает свою жизнь в США, разрывает все контакты, включая лучшего друга Джейсона, и переезжает в Португалию. Там она встречает Феликса, который помогает ей вновь открыться для близости и побуждает переехать в Англию. Но способны ли все эти перемены или новые начинания отогнать призраков прошлого, от которых Майя так отчаянно пытается сбежать?

Главную роль в фильме сыграла Маргарет Куолли ("Однажды... в Голливуде", "Субстанция", "Бедные-несчастные", "Наследник", "Созвездие Пса").

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Также в фильме снялись Габриэль Бассо ("Сельская элегия", "Дом из динамита", сериал "Ночной агент"), Патрик Шварценеггер (сериалы "Королевы крика", "Поколение V", "Белый лотос", "Список смертников") и Аарон Пьер ("Время", "Ребел Ридж", "Муфаса: Король Лев", сериалы "Утреннее шоу", "Фонари").

Сняла картину американская режиссер Рэйчел Моррисон ("Огонь внутри", сериалы "Квантико", "Утреннее шоу", "Мандалорец").

Премьера фильма состоится уже на этой неделе на Международном кинофестивале в Торонто.

В начале октября он выйдет в ограниченный прокат в США, а 14 октября появится онлайн на Prime Video.

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