Чтобы камня на камне не осталось: Медведев рассыпался в ядерных угрозах Киеву и НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заверил, что Москва имеет возможность ударить ядерным оружием по Киеву и основным объектам НАТО.
Об этом он заявил в интервью "Ведомостям". "Наш военный потенциал позволяет ударить по Киеву и основным объектам НАТО так, чтобы от них не осталось камня на камне – только серая ядерная пыль. Но это точка абсолютного невозврата для всей планеты", - сказал он.
В тоже время, Медведев заявил, что Россия якобы заинтересована в скорейшем завершении войны, но исключительно на своих условиях.
"Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы конфликт завершился как можно скорее. Он должен завершиться на наших условиях для того, чтобы пресечь возможность конфликта в будущем", – заявил российский чиновник.
По его мнению, если Москва не будет добиваться выполнения своих условий, война "возобновится" через короткий промежуток времени.
"Поэтому наша задача – завершить существующий конфликт нашей победой, на наших условиях, что бы ни говорили другие", – сказал Медведев.
Заявления Медведева относительно войны
Как сообщал УНИАН, в июле Медведев сказал, что Россия сейчас находится в очень важной точке завершения войны против Украины.
Медведев признал, что решение об участии в войне против Украины "принимается непросто и несет риски". Однако он заверил, что это якобы "подчеркивает настоящую любовь к своей Родине".
Между тем, ранее Медведев начал открыто угрожать странам Европы из-за помощи Украине.
Этому предшествовало то, что в Минобороны России заявили, что план некоторых стран Европы увеличить поставки беспилотников Украине "приведет к непредсказуемым последствиям и резкой эскалации военно-политической обстановки".