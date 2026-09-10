Чтобы камня на камне не осталось: Медведев рассыпался в ядерных угрозах Киеву и НАТО

В тоже время, Медведев заявил, что Россия якобы заинтересована в скорейшем завершении войны.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заверил, что Москва имеет возможность ударить ядерным оружием по Киеву и основным объектам НАТО.

Об этом он заявил в интервью "Ведомостям". "Наш военный потенциал позволяет ударить по Киеву и основным объектам НАТО так, чтобы от них не осталось камня на камне – только серая ядерная пыль. Но это точка абсолютного невозврата для всей планеты", - сказал он.

В тоже время, Медведев заявил, что Россия якобы заинтересована в скорейшем завершении войны, но исключительно на своих условиях.

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"Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы конфликт завершился как можно скорее. Он должен завершиться на наших условиях для того, чтобы пресечь возможность конфликта в будущем", – заявил российский чиновник.

По его мнению, если Москва не будет добиваться выполнения своих условий, война "возобновится" через короткий промежуток времени.

"Поэтому наша задача – завершить существующий конфликт нашей победой, на наших условиях, что бы ни говорили другие", – сказал Медведев.

Заявления Медведева относительно войны

Как сообщал УНИАН, в июле Медведев сказал, что Россия сейчас находится в очень важной точке завершения войны против Украины.

Медведев признал, что решение об участии в войне против Украины "принимается непросто и несет риски". Однако он заверил, что это якобы "подчеркивает настоящую любовь к своей Родине".

Между тем, ранее Медведев начал открыто угрожать странам Европы из-за помощи Украине.

Этому предшествовало то, что в Минобороны России заявили, что план некоторых стран Европы увеличить поставки беспилотников Украине "приведет к непредсказуемым последствиям и резкой эскалации военно-политической обстановки".

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