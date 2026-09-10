Иран ударил по военной базе США Иордании: сколько самолетов повреждено

Американские войска в Иордании запустили более 30 ракет Patriot.

В результате ракетного удара Ирана по американской военной базе Muwaffaq Salti в Иордании повреждены девять самолетов Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

В частности, по словам собеседника, восемь истребителей F-15 получили легкие повреждения. После проведения необходимых проверок их вернули в строй.

Также один A-10 Thunderbolt, известный как Warthog, получил значительно более серьезные повреждения. По информации источников CBS News, ракета попала в самолет и оторвала ему крыло.

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Сообщений о погибших американцах в результате ударов по Иордании не поступало.

Отмечается, что американские войска в Иордании запустили более 30 ракет Patriot для защиты от иранских ударов по Иордании.

В издании отметили, что удары произошли после того, как США во вторник заявили о нападении на пять иранских танкеров в ответ на атаку Ирана на военный корабль ВМС США. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об атаках на восемь танкеров и два военных корабля, включая базу в Иордании.

Удар по авиабазе США в Иордании – что известно

Как сообщал УНИАН, 9 сентября во время новой иранской атаки на американскую военную базу Муваффак-Салти в Иордании военные США могли применить сразу около 60 зенитных ракет систем Patriot.

По официальной информации министерства обороны Иордании, системы противовоздушной обороны перехватили 18 из 20 баллистических ракет, запущенных Ираном. Еще две ракеты, по-видимому, упали, не достигнув намеченных целей.

В то же время издание Defense Express, проанализировав распространившиеся в сети кадры, заявило, что фактическая картина могла отличаться от официальных сообщений.

Впрочем, главный акцент в материале сделан не на количестве перехваченных целей, а на количестве ракет-перехватчиков, которые были израсходованы при отражении удара. По оценке Defense Express, американские батареи Patriot работали с чрезвычайно высокой интенсивностью.

По общим кадрам можно оценить, что в целом было выпущено около 60 зенитных ракет "Патриот". В то же время оценки в 100 единиц, которые иногда можно встретить, выглядят несколько завышенными.

К тому же Иран уже не впервые за последние месяцы атакует именно эту военную базу, поэтому дислоцированные здесь зенитчики отражают иранские удары также не впервые. Поэтому отсутствие боевого опыта операторов "Пэтриот", по оценке Defense Express, не может служить объяснением столь масштабного расхода таких дефицитных ракет.

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