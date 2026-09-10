Россияне ударили по рынку в Хмельницком, ранены спасатели (фото, видео)

Спасатели получили ранения при повторной детонации.

Российские оккупанты в ночь на 10 сентября дронами атаковали Хмельницкий, в результате чего на одном из рынков возник пожар.

Как сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, падение обломков привело к возгоранию после того, как воздушная цель была сбита силами ПВО.

В ГСЧС Хмельницкой области добавили, что после того, как на место происшествия прибыли спасатели, произошла "повторная детонация", в рзультате которой четверо спасателей получили ранения и были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

В ведомстве детализировали, что на месте работало 45 спасателей и 8 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС.

Удары по Хмельницкой области

Хмельницкий и Хмельницкая область неоднократно становились целями российских воздушных атак. Россия применяла против региона ударные беспилотники и ракеты, в результате чего фиксировались повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

5 сентября УНИАН сообщал, что во второй половине дня россияне атаковали дронами Хмельницкий. В результате падения обломков беспилотника пострадали 7 человек, среди которых была одна несовершеннолетняя.

Кроме того, тогда обломки российского дрона упали на терминал "Новой почты". Само здание терминала получило значительные повреждения.

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