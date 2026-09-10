В Одесской области в сети попала редкая птица, гнездящаяся на Полесье

Птицу освободили из сетей и отпустили на волю.

В Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", зафиксировали редкую птицу – песочника большого, который попал в сети исследователей. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

"Несмотря на шум и разрушение дикой природы в результате войны РФ против Украины, птицы продолжают мигрировать через Национальный природный парк "Тузловские лиманы". И среди них – песочник большой. Стройный, чуть меньше скворца кулик, с довольно коротким клювом и ногами", – рассказал ученый.

По его словам, зимует эта птица в Африке, в Украине гнездится на Полесье, а во время миграций встречается по всей стране, чаще всего вдоль крупных рек и морского побережья.

Видео дня

Исследователь опубликовал видео, на котором можно увидеть эту птицу, запутавшуюся в сетях, натянутых, вероятно, для отлова пернатых с целью кольцевания. Птицу отпустили на волю.

Песочник большой: что о нем известно

Песочник большой – прибрежная птица отряда Куликообразных. В Украине – гнездовая, перелетная птица. Стройный, чуть меньше скворца кулик, с довольно коротким клювом и ногами. Длина тела – 18-20 см, размах крыльев – 48-57 см, масса – 62-71 г. В Евразии гнездится от Скандинавии до Чукотки и Анадыря, на побережье Балтийского, Северного, Белого морей и в глубине европейского континента. Встречается также в северной Канаде. Зимует в Африке. В Украине гнездится на границе с Беларусью.

В Европе гнездится более 120 тыс. гнездовых пар, в Украине – лишь 9-14. В 1995 году было обнаружено четыре гнезда и пять выводков на Волыни и во Львовской области возле населенных пунктов Хоцунь, Свитязь, Чолгини. В 1996-1999 годах – 9-14 пар, в 2001-2005 – 8-10, в 2006 году – семь и три пары возле села Любязь и две – возле села Подкормилье. Из-за нестабильности гнездовых участков в Украине может исчезнуть.

Находится под охраной Боннской и Бернской конвенций, соглашения AEWA. Внесен в Красную книгу Украины (статус – редкий).

Розовые и кудрявые пеликаны в национальном парке "Тузловские лиманы"

Как сообщал УНИАН, в Одесской области, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", зафиксировали редких птиц – розовых и кудрявых пеликанов. Доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела национального парка Иван Русев показал видео, на котором запечатлены несколько крупных красивых птиц на мелководье. Интересно, что характерным признаком кудрявого пеликана является оперение на затылке, благодаря которому он и получил свое название.

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