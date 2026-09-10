В Евросоюзе могут сократить количество жилья для туристов

Сдавать квартиры туристам в Европе посуточно может стать сложнее.

Европейский союз может ужесточить ограничения для Airbnb и других компаний, занимающихся краткосрочной арендой жилья для туристов.

Как пишет Sky News, Европейская комиссия разработала законопроект, предлагающий создать общеевропейскую систему оценки ситуации в жилищном секторе.

Таким образом европейские власти надеются централизовано решить давно назревшую проблему с дефицитом доступного жилья, что уже привело к протестам по всей Европе.

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Пытаясь разрешить сложную ситуацию, власти некоторых городов, включая Париж, Барселону и Венецию, ранее самостоятельно ввели меры по ограничению деятельности Airbnb, что спровоцировало ряд судебных разбирательств.

Теперь же предлагается вводить органичения с единым подходом на уровне ЕС, который и будет определять, испытывает ли конкретный район напряженность на рынке жилья. Для этого власти будут анализировать соотношение цен на недвижимость и уровня доходов населения, а также отслеживать тенденцию роста спроса за последнее десятилетие.

Документ также призывает власти уделять особое внимание тем видам краткосрочной аренды, которые с наибольшей вероятностью негативно сказываются на наличии и доступности жилья для долгосрочного проживания.

В Еврокомиссии заявили, что любые последующие ограничения в отношении краткосрочной аренды должны быть обоснованными, касаться только проблемных районов и не иметь обратной силы.

На фоне этих новостей акции Airbnb подешевели примерно на 3% в ходе утренних торгов 10 сентября.

В самой компании заявили, что главной проблемой является нехватка жилья.

"Это означает, что регулирование должно быть сосредоточено там, где действительно существует дефицит: на строительстве, реконструкции и использовании жилья, которое сегодня пустует по всей Европе", – возразил руководитель Airbnb по связям с государственными органами в ЕС Джордж Маврос.

Законопроект может вступить в силу только после одобрения со стороны стран ЕС и Европейского парламента, что должно произойти в ближайшие месяцы.

Если документ будет принят, в будущем это потенциально может привести к сокращению предложения для туристов и, как следствие, росту цен.

Проблемы с жильем в Европе

Как сообщал УНИАН.Туризм, в последние годы такие популярные среди туристов страны Европы, как, например, Испания, Италия или Греция, сталкиваются с серьезной проблемой нехватки жилья. Местные жители винят во всем туристов, которые "забирают" у них доступное жилье: владельцы апартаментов в хороших районах предпочитают сдавать его подороже посуточно путешественникам, чем отдавать дешевле в долгосрочное пользование местным.

На этой волне некоторые страны начали вводить ограничения для популярных платформ по краткосрочной аренде желья. Например, в Испании признали незаконными 120 тысяч объявлений на Airbnb и распорядились их удалить. Позже местные власти оштрафовали сервис на 64 миллиона евро за различные нарушения.

Тем временем, в Airbnb заявили, что перекладывать всю вину за чрезмерный туризм только на них несправедливо, ведь проблема с нехваткой жилья в Европе гораздо шире.

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