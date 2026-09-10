'ПриватБанк' поднял цены на валюту: свежий курс доллара и евро 10 сентября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 52,36 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 10 сентября, вырос на 5 копеек и составляет 44,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 52,35 гривни за евро.

При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 51,35 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным – 52,36 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 10 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,65 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,99 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 35 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 6 копеек и составляет 44,93 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,47 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 17 копеек и составляет 52,31 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,63 гривни за евро.

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