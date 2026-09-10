На Прикарпатье заметили опасного испанского слизняка: что известно об этом виде

Его привлек запах пластиковой бутылки с остатками фруктового напитка.

На территории Галицкого национального природного парка, расположенного в Ивано-Франковской области, зафиксировали испанскую улитку. Об этом рассказал начальник научного отдела нацпарка Василий Маланюк.

По его словам, испанская улитка (Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855) - опасный инвазивный вид брюхоногих моллюсков, распространившийся по всей Европе.

"Помимо агроценозов, испанская улитка активно заселяет и природные комплексы, и я встречал ее, например, в 5-10 км от населенных пунктов", - отметил исследователь.

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Поскольку вид инвазивный, у него мало естественных врагов, отмечает специалист. Помимо ежей, некоторых видов земноводных (преимущественно жаб), немногих пресмыкающихся и птиц испанскими улитками питаются и некоторые насекомые, в том числе хищные жуки-туруны.

На днях на территории Галицкого национального парка, недалеко от села Крилос на дне оврага в грабово-дубовом лесу и был замечен испанский слизень, на которого напал турун морщинистый (Carabus intricatus Linnaeus, 1761).

"А улитку, в свою очередь, привлек запах пластиковой бутылки, очевидно, с остатками какого-то фруктового напитка", - добавил Маланюк.

Бабочка-долгожитель в Чернобыле

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили бабочку-долгожительницу - лимонницу обыкновенную (цитринец). Ее желтые крылья особенно заметны среди осенней зелени, а по характерной форме крыльев ее легко узнать даже издалека.

Но долго любоваться ею невозможно - лимонница очень быстро улетает, если почувствует опасность. В конце лета и осенью бабочка усиленно питается, чтобы накопить необходимые энергетические запасы и пережить зиму. Живет около 9 месяцев - это дольше, чем у других видов, и очень любит солнце.

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