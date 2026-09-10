Цена нефти марки Brent уже выше $100: сколько теперь стоит 'черное золото'

Нефть подорожала после атак на танкеры в Ормузском проливе.

Цены на нефть марки Brent в четверг, 10 сентября, держаться выше отметку в 100 долларов за баррель, а трейдеры готовятся к более серьезным перебоям с поставками. Дело в том, что Иран и США нанесли самые масштабные удары по морскому судоходству с момента начала войны шесть месяцев назад.

Издание Reuters пишет, что по состоянию на 05:56 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent находилась на отметке 101,10 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate составила 96,24 доллара за баррель.

Цены на нефть марки Brent подскочили почти на 30% по сравнению с минимумами, зафиксированными в начале августа, поскольку США и Иран так и не достигли долгосрочного соглашения о прекращении атак.

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9 сентября Иран заявил, что атаковал 10 судов вблизи Ормузского пролива после того, как США потопили пять иранских нефтяных танкеров, а Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил, что усилит ответные меры на любые дальнейшие атаки.

"Взаимные атаки указывают на то, что поставки нефти из Персидского залива, вероятно, не восстановятся полноценно в обозримом будущем", – отметил аналитик ANZ Дэниел Хайнс.

Поставки нефти через Ормузский пролив – маршрут, по которому до войны проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа, – по-прежнему остаются значительно ниже довоенных уровней. В связи с этим растёт давление на альтернативные каналы экспорта нефти из стран Персидского залива, поскольку связанные с Ираном боевики-хуситы активизируют удары по Саудовской Аравии, угрожая поставкам нефти через Красное море.

Неопределенность в отношении фактических объемов, поступающих через Ормузский пролив, и продолжающиеся сбои в судоходстве поддерживают напряженность на физических рынках и способствуют формированию премии за геополитический риск в ценах на нефть, отметил аналитик OCBC Кристофер Вонг.

В среду Управление энергетической информации США повысило свои прогнозы цен на нефть на этот и следующий год, поскольку мировые запасы сокращаются из-за потери поставок из Ближнего Востока.

Цены на нефть и ситуация в Ормузском проливе - последние новости

С конца августа нефть дорожала на фоне очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке. США нанесли удар по иранскому острову Ларак в Ормузском проливе, в ответ на что Иран атаковал две американские авиабазы в Иордании.

Позже стало известно, что 1 сентября США провели через Ормузский пролив 40 коммерческих судов, которые перевозили 18 миллионов баррелей нефти.

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