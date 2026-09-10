После удара украинских дронов загорелся морской порт Махачкалы

Этот порт является одним из ключевых транспортных узлов РФ на Каспии.

В ночь на 10 сентября дроны атаковали морской порт в Махачкале (Дагестан), где базируется военная инфраструктура России.

По данным мониторинговых пабликов, в городе зафиксировано поражение в районе порта. Махачкалинский международный морской торговый порт – это единственный незамерзающий глубоководный порт РФ на Каспийском море. Он является стратегически важным транспортным узлом, работающим круглый год. Махачкалинский морской торговый порт занимается перевалкой нефти, зерна и других грузов.

Рядом находится база Каспийской флотилии, а через регион ранее проходили поставки иранских "Шахедов" в Россию.

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Позже исполняющий обязанности главы Дагестана Фёдор Щукин подтвердил, что в результате удара украинских беспилотников по Махачкале пострадал морской порт.

По его словам, "в результате падения фрагментов "беспилотников" произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале".

Удары по России

Махачкала уже неоднократно подвергалась ударам украинских беспилотников, в том числе был атакован Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод.

Украина регулярно наносит удары по военным и инфраструктурным объектам на территории России. В этом году активизировались дальніе атаки, в частности по нефтеперерабатывающим заводам, предприятиям ВПК, военным аэродромам, логистическим объектам и другим целям.

В августе украинские беспилотники поразили НПЗ в Ярославле и Башкортостане. Ярославский НПЗ расположен примерно в 700 км от украинской границы, а "Башнефть-Новойл" – примерно в 1300 км от линии фронта.

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