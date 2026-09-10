Россия сильнее, чем полагал Запад: Foreign Affairs назвал главную угрозу для Путина

Россия пока сохраняет влияние, значительно превышающее ее экономический вес, но ситуация может измениться, если мир выйдет из нынешнего периода хаоса и конфронтации.

Россия сохраняет значительное влияние в мире, несмотря на санкции, войну и международную изоляцию. Однако ее нынешние преимущества могут оказаться временными – если мировой порядок вновь станет более стабильным, Москве будет значительно сложнее конкурировать с Западом и Китаем, говорится в анализе Foreign Affairs.

Долгое время в США Россию воспринимали как государство, находящееся в неуклонном упадке. Однако эта оценка все меньше соответствует реальности.

Москва остается ядерной сверхдержавой, обладает одной из сильнейших армий в мире и значительными запасами природных ресурсов. Несмотря на масштабные западные санкции, российская экономика не пережила ожидаемого коллапса, а попытки международной изоляции не лишили Кремль влияния.

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Россия также активно использует БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества для укрепления своих позиций в мире, который все больше отдаляется от западного доминирования.

Война укрепила российскую армию

Отдельным преимуществом Москвы стал опыт войны против Украины. Несмотря на серьезные проблемы в начале полномасштабного вторжения, в последующие годы российские вооруженные силы адаптировались к современным технологиям и тактике.

Сегодня Россия располагает не только мощной армией, но и уникальным опытом ведения масштабной наземной войны нового поколения. В то же время ее ядерный потенциал остается одним из главных инструментов сдерживания Запада.

Дополнительный вес Москве придают природные ресурсы – нефть, газ, уголь, пшеница, удобрения, уран и критически важные металлы. В мире, где все чаще возникают перебои с поставками, наличие этих ресурсов превращается в важный политический рычаг.

Мир может измениться

Главная проблема для Кремля заключается в том, что нынешний хаотичный мировой порядок может быть временным.

Если глобальная система вновь начнет консолидироваться, США восстановят более тесные трансатлантические связи, а международная торговля и сотрудничество активизируются, часть преимуществ России исчезнет.

Тогда Москве придется конкурировать не только с помощью военной силы. Ей понадобятся технологии, инвестиции, сильный частный сектор и доступ к глобальным рынкам.

Именно здесь Россия может столкнуться с серьезными проблемами. Ее население сокращается, зависимость от экспорта сырья остается высокой, а чрезмерный государственный контроль сдерживает развитие частных технологических компаний.

Особенно опасным для страны может стать отставание в сферах искусственного интеллекта, робототехники, чистой энергетики, квантовых вычислений и биотехнологий.

За пределы "крепости"

Авторы анализа считают, что долгосрочное будущее России будет зависеть от ее способности адаптироваться к новому мировому порядку:

"Мирное сосуществование и даже ограниченное сотрудничество – это лучший путь".

Особенно важным называют возможное восстановление отношений с Европейским союзом. До войны именно европейские страны были одними из главных экономических партнеров Москвы и источником технологий. В то же время России советуют соблюдать международное право, даже если это будет означать отказ от определенных краткосрочных выгод.

Главный риск для Кремля, по мнению авторов, заключается в чрезмерной приверженности стабильности. Если Москва не сможет адаптироваться к технологическим и геополитическим изменениям, ее нынешняя сила может постепенно превратиться в слабость.

"Такая позиция может перерасти в отказ адаптироваться – своеобразное окаменение, которое уже не раз оттесняло великие державы на обочину истории", – отмечается в анализе.

Российско-украинская война – к чему готовиться Кремлю

Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает, что перенос войны на территорию РФ усилит давление на российского диктатора Владимира Путина и заставит его пойти на переговоры.

Украинская стратегия заключается в том, чтобы повысить экономическую и политическую цену войны для россиян быстрее, чем Кремль сможет сделать то же самое для украинцев, пишет Politico. Отмечается, что на протяжении большей части войны российским властям удавалось защищать население от боевых действий. Но теперь Украина разрушила эту изоляцию.

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