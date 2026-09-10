Единственный завод Reeva остановился: исчезнет ли лапша с полок магазинов

Продукция завода поставлялась на украинский рынок, а также шла на экспорт.

Единственный в Украине завод Reeva в Белой Церкви временно остановил производство в результате удара российских оккупантов 8 сентября, сообщает пресс-служба компании.

На заводе производили лапшу, вермишель и картофельное пюре быстрого приготовления, сухие супы, приправы и соусы. Продукция поставлялась не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

В Reeva Ukraine сообщили, что завод был поражён прямым попаданием вражеского дрона. Производственная и складская инфраструктура предприятия получила существенные повреждения. В результате производство и отгрузка продукции с завода Reeva в Белой Церкви временно не осуществляются.

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"Наша команда продолжает работать и делает всё возможное, чтобы как можно быстрее справиться с последствиями", – говорится в сообщении.

В настоящее время в Reeva Ukraine работают над оценкой масштабов разрушений и ликвидацией последствий атаки, а также над обеспечением наличия продукции в магазинах. В компании пообещали по возможности сохранить рабочие места своих сотрудников.

Удары РФ по бизнесу в Украине – последние новости

Неделю назад российские оккупанты нанесли удар по заводу американской компании Coca-Cola в Киевской области, в результате чего были повреждены складские помещения и возник пожар. Завод Coca-Cola под Броварами – одна из крупнейших производственных площадок компании в Европе.

Россия также нанесла удар по одному из крупнейших специализированных фармацевтических складов в Украине "Биокон" в Бориспольском районе Киевской области. По данным СМИ, на складах компании были уничтожены значительные запасы западных лекарств, в частности Pfizer, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca и других.

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